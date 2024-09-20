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小店永豐故事展登場 4場「小店學」講座分享經營知識

聯合報／ 記者顏甫珉／台北即時報導
10月6日小店學講座，邀請陳陸寬（左起）、黃銘彰、高耀威與Ama沈奕妤等人主講。圖／各講者提供
10月6日小店學講座，邀請陳陸寬（左起）、黃銘彰、高耀威與Ama沈奕妤等人主講。圖／各講者提供

在台灣各地角落，都有著小店默默努力串連地方，翻轉各種現況，永豐基金會在永豐金控的支持下於2021年12月成立，發起的「小店永豐計畫」每屆投入千萬資金支持店家，今年邁入第二屆小店永豐計畫，將於10月4～6日於華山1914文化創意產業園區中7A館舉辦「小店永豐故事展」，其中10月5～6日將在現場舉辦共4場「小店學」講座，邀請不同領域的專家講者，分享經營小店的相關知識給更多小店經營者與觀展者。

永豐基金會推動的「小店永豐計畫」，希望提供一個平台，支持與關注在台灣各角落發生的動人故事，透過投注多樣化資源，讓小店的體質更健康，有能力持續經營並提高營收，並繼續為地方做更多事。

為串連起各方力量，並加入更多不同的創意思考，在展覽期間將舉辦4場小店學講座，邀請不同領域的講者分享專業知識。

10月5日13點從「設計」出發，邀請IF OFFICE 創辦人兼創意總監馮宇、平面設計師田修銓共同主講，分享商品包裝的重要性及當中的設計思考，以及小店若想找設計師協助，有哪些需要事先做的功課。

15點30分則以「轉型」為主題，由風尚旅行、小島裡SIDOLI共同創辦人游智維、茶籽堂創辦人兼執行長趙文豪，分享如何創造品牌故事，以及傳統產業的文藝復興。

10月6日13點從「企劃」展開，由貓下去創辦人陳陸寬、平凡製作創意總監黃銘彰共同主講，分享如何有著深入人心的企劃力，以及線上宣傳、社群經營的行銷策略。

15點30分為「營運」，由書粥創辦人高耀威、印花樂共同創辦人兼創意總監Ama沈奕妤分享，內容將談到如何拓展店面、品牌影響力，以及市場定位與複合式經營的思考。講座報名請到 https://www.accupass.com/event/2409160910101905129478

小店永豐故事展——小店學系列講座

時間：10月5、6日

地點：華山1914文化創意產業園區中7A館

10月5日小店學講座，邀請田修銓（左起）、馮宇、趙文豪與游智維等人主講。圖／各講者提供
10月5日小店學講座，邀請田修銓（左起）、馮宇、趙文豪與游智維等人主講。圖／各講者提供
10月5、6日，將在華山中7A館舉辦「小店學系列講座」。圖／永豐基金會提供
10月5、6日，將在華山中7A館舉辦「小店學系列講座」。圖／永豐基金會提供

永豐 設計師

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