36歲女鼾聲如雷逼老公分房睡 鼻整形術後更恩愛

台中36歲林姓女子長期有打鼾、睡眠呼吸中止困擾，甚至嚴重到差點跟老公分房睡，老公擔心她睡不好影響健康，陪她就醫，林女經接受功能性暨美觀性鼻整形手術，改善睡眠呼吸中止症問題，術後3個月後可以一覺到天亮，夫妻感情更甜蜜，還減重3公斤變瓜子臉，整個人神清氣爽變漂亮，直呼「早知道就早點來治療！」

衛福部台中醫院耳鼻喉科主任季照芸說，林女就醫時主訴有打鼾、鼻塞、白天精神不濟、夜間張口呼吸困擾，並提到希望藉手術也讓自己鼻子更堅挺。

季照芸經與林女討論後，接受功能性暨美觀性鼻整形手術，利用內開式手術，矯正尾端鼻中膈彎曲，並取患者自體鼻中膈軟硬骨整型鼻頭和鼻背、下鼻甲，術後患者睡眠呼吸中止與鼻外觀同時改善，窒息指數從每分鐘14.1次降到7.1次，鼻塞評估量表由75分降到5分，睡眠障礙更從20分降到0分。

林女術後聽從季照芸建議，少吃多運動，養成睡前八小時不喝含咖啡因飲料、 晚上睡覺要關燈、使用止鼾膠帶、接受舌肌訓練等輔助治療，現在不但可一覺到天亮，三個月還減重3公斤，整個人神采奕奕還變美。

季照芸說，功能性暨美觀性鼻整形手術可同步解決結構性鼻中膈彎曲造成睡眠呼吸中止與鼻塞等問題，還可以美化顏面外觀。台中醫院2019年4月至今已有逾百人接受手術，術後一個月患者症狀大幅改善，術後六個月後病人滿意度仍高；該手術成果除發表於國際論文之外，並在今年的新加坡睡眠過敏鼻科國際醫學研討會中發表。

季照芸說明，睡眠醫學治療方式多元，功能性暨美觀性鼻整形手術是選擇之一，尤其術後配合減重、配戴陽壓呼吸器、養成睡眠衛生習慣等，對治療將更有助益。