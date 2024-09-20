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500多名會員點數遭盜用 台灣高鐵：贈點賠償

中央社／ 台北20日電

500多名台灣高鐵的TGo會員點數遭到盜用兌換，台灣高鐵今天表示，確認會員系統資料並無外洩，相關事件已經報警，將以贈點方式歸還受害會員損失點數。

台灣高鐵發布新聞稿指出，日前發現部分高鐵TGo會員帳戶遭異常兌換，經主動清查，確認會員系統資料並無外洩，立即主動通知帳戶異常會員，提醒注意個資保管並儘快更換密碼。基於維護會員關係，並感謝會員協助配合後續調查。

台灣高鐵表示，經查目前帳戶點數遭異常兌換的會員約500多名，占高鐵275萬會員總數約0.02%，將以贈點方式歸還受害會員損失點數，會員若對帳戶兌換狀況有疑義，可向台灣高鐵客服中心反映。

台灣高鐵指出，對於這起事件至為重視，已立即檢具事證後，向相關單位告發，全案現正進行調查，也請受害會員接獲相關單位查詢時配合調查。

台灣高鐵強調，為進一步杜絕不法分子侵害TGo會員權益，已新增TGo會員系統登入通知，會員帳號若有成功登入或兌換等動作，系統即會自動發送通知郵件至會員電子信箱，請會員留意帳戶是否有非屬本人操作，以維護自身權益。

台灣高鐵指出，這個案件疑似不法分子於外部不明來源取得民眾手機號碼與密碼，並針對民眾在多個帳戶均會採用相同密碼以方便管理習慣，在各大會員系統嘗試登入以驗證其取得密碼有效性。如屬有效，再盜用其會員點數。

台灣高鐵呼籲全體TGo會員應妥善保管帳號及密碼，並定期更新密碼、增強密碼強度，同時，避免在不同會員系統使用相同密碼，若收到可疑訊息（如電子郵件、簡訊或電話），更應謹慎處理，防範個資外洩和個人損失。

密碼 登入 高鐵

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