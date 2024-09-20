南台灣今慎防豪大雨 周日最劇烈全台有雨

中央氣象署表示，今天受南方水氣影響，南台灣降雨機率高，不定時有短暫陣雨，甚至局部大雨發生；明天北部降雨機率增加，南部持續有短暫陣雨或雷雨，晚間到下周二受低壓帶影響，尤其周六晚間到周日各地都有局部大雨發生，南台灣有局部豪雨發生機率，提醒民眾留意。

氣象署預報員黃恩鴻表示，今天受南方水氣影響，南台灣降雨機率高，不定時有短暫陣雨，甚至局部大雨發生，清晨屏東已有豪雨等級，白天中部以北、宜花地區多雲到晴較悶熱，午後中部地區及各山區要留意局部大雨。

黃恩鴻指出，明天白天跟今天類似，北部降雨機率增加，南部持續有短暫陣雨或雷雨，中部雲量較多，晚間到下周二受低壓帶影響，尤其周六晚間到周日各地都有局部大雨發生，南台灣有局部豪雨發生機率，下周一、周二各地就轉為短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，他指出，下周日低壓帶影響，加上有北風較涼，各地高溫不超過30度；下周環境偏東北風，各地普遍高溫為32度左右。另外，下周日、周一風力增強，沿海及外島都有8至9級強陣風，周六前基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南部、馬祖及澎湖有長浪發生機率。