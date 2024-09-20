中油七接今環評專案小組初審 環委憂海溫上升衝擊生態

為提高天然氣供應穩定，中油預計在高雄大林蒲興建「洲際液化天然氣接收站」，成為第七座天然氣接收站。環境部今舉行「洲際液化天然氣接收站環境影響說明書」專案小組初審會議，與會環評委員對七接增設的外廓防波堤恐造成鄰近海域溫升有疑慮，最後決議請經濟部協調中油、台電、港務公司及交通部航港局，就大林廠溫排水排放位置重新評估。

「洲際液化天然氣接收站」基地選定高雄港洲際貨櫃中心第二期，占地37.4公頃，規畫6座18萬公秉地上型LNG儲槽及相關附屬設備、增設外廓防波堤及卸收碼頭等。中油表示，因永安廠卸收與輸氣能力已趨飽和，且南部管線末端長期有供氣壓力較小的問題，因此急需在南部新設天然氣輸儲設施，分擔南部地區用氣需求及降低負載率，若七接完竣，民國120年的中油整體供應能力約可達一年3100萬公噸。

鄰近七接基地的台電大林廠代表發言表示，雖實際監測海底溫升值偶爾才到2度、3度，但若七接的外廓防波堤改起來後，影響海流，可能會進一步影響溫升，建議海域溫升模擬應更嚴謹。也有環評委員擔憂，往後極端氣候加劇，海洋生物難以調適，開發單位做的大林電廠冷溫排水模擬結果雖符合環保署「放流水標準」溫差規定(≦4℃)，但太過簡單，尤其堤防圍起來造成的溫升效應，都必須特別注意。

環境部次長葉俊宏則向港務公司確認日後的填海規畫，若港務公司有填海計畫，未來大林廠的溫排水管線排放點也可隨之改變，就能避開外廓防波堤帶來的溫升問題。

最後會議結論，請經濟部協調中油、台電、港務公司及交通部航港局，就大林廠溫排水排放位置評估延伸至外海處可行性，降低溫升對海域生態可能影響，並請開發單位在12月31日前修正環境影響說明書，若補正內容採調整溫排水排放口位置，就建議通過環評審查，但如果採行原規畫，則召開專案小組第二次初審會議，開發單位應補充海域溫升3D模擬評估。