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928世界狂犬病日 防檢署籲飼主帶毛小孩打疫苗

中央社／ 台北20日電

9月28日是世界狂犬病日，防檢署今天表示，人類染狂犬病近99%是被染疫犬隻咬傷所致，台灣本島野生動物染狂犬病案例北擴至花蓮市、苗栗縣，提醒飼主帶毛小孩施打狂犬病疫苗

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，依據世界動物衛生組織（WOAH）統計，人類感染狂犬病的案例，近99%是被罹患狂犬病犬隻咬傷所致，9月28日是世界狂犬病日，提醒飼主定期帶毛小孩施打狂犬病疫苗，且不棄養、不接觸野生動物，共同阻斷狂犬病傳播。

為防疫狂犬病，防檢署表示，今年的世界狂犬病日主場活動由屏東縣動物防疫所主辦，9月22日下午3時將在屏東縣動物之家舉辦「世界狂犬病日暨非洲豬瘟防疫宣導活動-毛孩狂歡會」，請飼主把握。

各縣市動物防疫機關9月起陸續辦理狂犬病預防注射巡迴場次等活動，民眾可參考防檢署官網「狂犬病主題專區 」。

針對人畜共通狂犬病的國內野生動物染疫情況，防檢署告訴中央社記者，以鼬獾為最大宗，其次是白鼻心，犬隻僅在民國102年有1例幼犬確診，且發病後死亡，肇因是被染疫鼬獾咬傷所致。

防檢署表示，目前野生動物確診案例，台灣本島西部最北為苗栗縣，東部是花蓮市，全國剩雙北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及離島還沒有野生動物確診案例，不過不論所在縣市有無案例，毛小孩都要施打疫苗。

動物之家 毛小孩 狂犬病疫苗

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