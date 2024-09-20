台灣飯店集團首家獲獎！國泰獲頒「Best Workplaces」

全球知名的職場文化研究機構「卓越職場研究機構」（Great Place to Work Institute）2024年評比結果出爐，國泰飯店觀光事業繼去年獲得「Great Place to Work®」的肯定，今年更一舉拿下該機構所頒發的最高榮譽「Best Workplaces最佳職場」，這也是台灣連鎖飯店集團首家獲此獎項。

該研究機構自1992年起至今，已有超過一億的全球上班族參與調查，2024年台灣區有18家企業入榜，收集超過3,000份的員工回饋。

今年主題強調「CHANGE」，尤其聚焦多元化，公平及包容性等三個面向。要成為Best Workplaces的候選企業，首先要有Great Place to Work的認證。國泰飯店觀光事業去年以雙高分取得Great Place to Work認證，獲得高達95%參與率及84%員工的回饋，都高於業界平均，這也顯示員工對公司高度的信任、向心力與認同。今年則進階榮獲最佳職場Best Workplaces認證。

國泰飯店觀光事業總經理暨執行長莊琬華受邀出席「Best Workplaces in Taiwan 2024」頒獎典禮，並且以標竿企業身份擔任主講人。她說，國泰飯店觀光事業的願景就是成為顧客、員工、業主心中最佳飯店及工作首選，推動3C的企業核心文化：「Change放大格局改變視野、Creative創新破框思考無限可能、Connection連結內部建立ONE TEAM的認同歸屬感」，也因此淬鍊出穩健強大的企業韌性，並且贏得員工的信任與支持。

國泰飯店觀光事業於2023年成立企業永續發展委員會，推動Care Your Stay永續專案，實踐聯合國SDGs各項永續指標，尤其在「員工照護」部分，除了推動各項福利政策，也積極協助同仁職涯發展，像是優秀員工表揚、員工旅遊、免費住宿、健康檢查、員工溝通會議、身心靈平衡課程等，透過實質的政策提升員工歸屬感、工作幸福感。