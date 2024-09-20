顧玉玲「一切都在此時此刻」 心繫底層勞工與邊緣人

進步社會的角落，總有被視而不見的弱勢與受害者，長期關注勞工權益的作家顧玉玲以報導者之筆書寫「一切都在此時此刻」一書，心繫底層勞工與社會邊緣人，近期出版。

根據印刻文學提供新書資訊，本書為顧玉玲從各種極限勞動環境到職災細節，涵蓋性別、階級、族群的多重面向，親證還原組織現場、勞動狀況與工傷後的修復之路。

顧玉玲在書中表示，對勞動者來說，汗水的意義在熟悉的工作環境造成各種損傷便已改寫。營造工人在工地裡揮汗如雨，卻無法在施工現場如廁；移工們擠在窄仄的水泥鐵皮屋宿舍，逃生門後是美輪美奐的高級會客室；有人遭遇高壓電擊而慘遭截肢，有人因機器的迴盪聲造成耳膜破裂或終身重聽。

顧玉玲認為，勞動者往後走的每一步，牽一髮而動全身。外表的異常讓人心生恐懼，汙名和成見雖加深隔閡，但殘缺世界裡仍有微光。

顧玉玲同時也表示，她從沒有見過哭哭啼啼的受害者、可憐蟲，一個也沒有。「我所親歷的，一直是缺手斷腳也要討回公道的勇氣、膽識與尊嚴。」

全書分3輯，輯1「組織現場」從顧玉玲在「自立晚報」產業工會擔任祕書的親身經歷寫起，細數為職災工人、第一線勞工爭取權益，以及各種不可思議的現場見聞；輯2「不孤單」細膩描寫工傷受害者的心路歷程及背後的故事。

輯3「暗影與微光」側寫社會底層的生命力，慶功宴的脫衣舞、重殘者復健的意志、死了一個原住民臨時工之後的反思，在看似無望的陰影下看見希望。

顧玉玲北藝大人文學院副教授，「台北捷運潛水夫症工人戰友團」召集人，曾獲金鼎獎、台北國際書展大獎、台北文學年金首獎。著有非虛構作品「我們：移動與勞動的生命記事」與「回家」、長篇小說「餘地」，並主編「木棉的顏色：工殤顯影」、「拒絕被遺忘的聲音：RCA工殤口述史」等書。