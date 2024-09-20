快訊

遺囑官司最高法院勝訴後提告 張國煒打破沈默：我缺的不是錢，是公義

直擊／iPhone 16開賣又有「排隊阿嬤」 黃牛攔街兜售「代買價曝光」

顧玉玲「一切都在此時此刻」 心繫底層勞工與邊緣人

中央社／ 記者邱祖胤台北20日電

進步社會的角落，總有被視而不見的弱勢與受害者，長期關注勞工權益的作家顧玉玲以報導者之筆書寫「一切都在此時此刻」一書，心繫底層勞工與社會邊緣人，近期出版。

根據印刻文學提供新書資訊，本書為顧玉玲從各種極限勞動環境到職災細節，涵蓋性別、階級、族群的多重面向，親證還原組織現場、勞動狀況與工傷後的修復之路。

顧玉玲在書中表示，對勞動者來說，汗水的意義在熟悉的工作環境造成各種損傷便已改寫。營造工人在工地裡揮汗如雨，卻無法在施工現場如廁；移工們擠在窄仄的水泥鐵皮屋宿舍，逃生門後是美輪美奐的高級會客室；有人遭遇高壓電擊而慘遭截肢，有人因機器的迴盪聲造成耳膜破裂或終身重聽。

顧玉玲認為，勞動者往後走的每一步，牽一髮而動全身。外表的異常讓人心生恐懼，汙名和成見雖加深隔閡，但殘缺世界裡仍有微光。

顧玉玲同時也表示，她從沒有見過哭哭啼啼的受害者、可憐蟲，一個也沒有。「我所親歷的，一直是缺手斷腳也要討回公道的勇氣、膽識與尊嚴。」

全書分3輯，輯1「組織現場」從顧玉玲在「自立晚報」產業工會擔任祕書的親身經歷寫起，細數為職災工人、第一線勞工爭取權益，以及各種不可思議的現場見聞；輯2「不孤單」細膩描寫工傷受害者的心路歷程及背後的故事。

輯3「暗影與微光」側寫社會底層的生命力，慶功宴的脫衣舞、重殘者復健的意志、死了一個原住民臨時工之後的反思，在看似無望的陰影下看見希望。

顧玉玲北藝大人文學院副教授，「台北捷運潛水夫症工人戰友團」召集人，曾獲金鼎獎、台北國際書展大獎、台北文學年金首獎。著有非虛構作品「我們：移動與勞動的生命記事」與「回家」、長篇小說「餘地」，並主編「木棉的顏色：工殤顯影」、「拒絕被遺忘的聲音：RCA工殤口述史」等書。

工人 職災

延伸閱讀

陸國務院總理李強：實施漸進式延遲法定退休年齡改革

勞保局主動通知符合條件之職災失能被保險人 請領失能照護補助

足甘心！亞洲航空連4年訂購庇護工場月餅 送弱勢及職災勞工

林口長庚服務超過1萬7千人次職災及疑似職災勞工 職傷復工率83.6%

相關新聞

盜用高鐵會員點數手法曝光 逾500人受害、補償措施出爐

台灣高鐵日前遭爆不少旅客會員點數遭盜用，也有網友表示，大量紅利點數被兌換全國電子現金抵用，引發爭議。高鐵公司今表示，此案...

男大生廢寢忘食打電動竟中風 醫：睡覺不是睡久就好

大學生胖寶平常熬夜玩遊戲，暑假期間更是不分晝夜地玩，加上原本有的高血壓、糖尿病問題，以及長期睡眠不足，導致中風。暑假結束...

高端變色了！200劑「免費」流感疫苗來了 年輕族搶先打

因應秋冬呼吸道傳染病，今年公費流感疫苗、新冠疫苗將於10月1日起同步開打。高端疫苗公司今與台中施勝桓小兒科診所合作舉辦快...

國家防災日演練 今09：21及10：00發布地震和海嘯訊息

北市府上午發布災防演練提醒，交通部中央氣象署配合113年國家防災日演練活動，將於今（20）日09：21及10：00分別發...

收到國家級警報別驚慌！氣象署今演練地震海嘯避難機制

明天就是921，中央氣象署配合113年國家防災日演練活動，今天上午將發布全國性地震及海嘯演練訊息，模擬情境包括地震和海嘯...

中油七接今環評專案小組初審 環委憂海溫上升衝擊生態

為提高天然氣供應穩定，中油預計在高雄大林蒲興建「洲際液化天然氣接收站」，成為第七座天然氣接收站。環境部今舉行「洲際液化天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。