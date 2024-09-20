蔡英文：彭蒙惠的生命歷程已融入台灣歷史

空中英語教室創辦人彭蒙惠於8月6日去世，享壽98歲。今天的紀念音樂會中，有上千人一同見證這「最後一堂課」。前總統蔡英文說，彭蒙惠的生命歷程，已經融入台灣歷史之中。

彭蒙惠辭世，空英、基督教救世傳播協會、天韻合唱團今天共同舉辦紀念音樂會，在台北國際會議中心最大的場地，一早就湧入來自各地的民眾，在音樂與歌聲中，一同緬懷彭蒙惠的貢獻。

副總統蕭美琴在活動中，代表總統府頒發褒揚令給彭蒙惠。

蔡英文也出席，她致詞時特別分享彭蒙惠生前的一句話：「要繼續下去，繼續做下去。」這是彭蒙惠對自己的勉勵，也是給世人的勉勵。

蔡英文表示，許多人在學習英語的路上，都有「彭老師」的陪伴，彭蒙惠傳遞福音、關懷弱勢，為台灣帶來溫暖。彭蒙惠曾說要將所有一切全部捐出，其實已將一生都奉獻給台灣，用心地認識這塊土地、愛這裡的人，更不吝惜將所擁有的分享給更多的人。

蔡英文去年6月親自將台灣護照交到彭蒙惠手上，歡迎她成為「正港台灣人」。彭蒙惠拿到護照時的笑容，散發的光芒令蔡英文動容，至今記憶猶新。

蔡英文回憶今年4月最後1次見面，彭蒙惠像往常一樣握著她的手說：「常常為我祈禱。」蔡英文今天再次感謝彭蒙惠，總是在困難與挑戰的時候，給予最堅定的支持，每一次見面都給她無比的力量。

蔡英文說，彭蒙惠的生命歷程已融入進台灣的歷史之中。彭蒙惠曾說「心在哪，家就在哪。」蔡英文回應：「台灣就是妳的家，而且永遠都會是妳的家。」

蔡英文以緬懷的口吻說，彭蒙惠雖然離世，但已經以實際行動，為台灣留下了美好，「那美好的仗，妳已經打過了；該跑的路，妳已經跑盡了；所信的道，妳已經守住了；從此以後，公義的冠冕，都為妳存留，我們會帶著妳的愛、懷抱著妳的信念，讓這塊土地、妳所熱愛的台灣，繼續變得更好，願彭蒙惠老師安息主懷」。

前總統馬英九則是透過錄影，為彭蒙惠致上無限的追思，他也提到彭蒙惠說「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家」，讓他非常感動。

「真正的下課時候，終於到來。」救世傳播協會董事長洪善群表示，彭蒙惠終於能與76年前在西雅圖碼頭「一別即訣別」的父母親，在天上團聚。彭蒙惠為基督信仰奉獻一生，她是最稱職的英語老師，也是義無反顧的宣教士，感謝今天各年齡層的學生們，一起來上「彭老師」的最後一堂課。