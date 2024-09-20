盜用高鐵會員點數手法曝光 逾500人受害、補償措施出爐

台灣高鐵日前遭爆不少旅客會員點數遭盜用，也有網友表示，大量紅利點數被兌換全國電子現金抵用，引發爭議。高鐵公司今表示，此案疑似不法份子於外部取得民眾手機號碼與密碼，並針對民眾在多個帳戶均採相同密碼習慣，在各大系統嘗試登入，經查目前帳戶點數遭異常兌換會員約500餘位，將以贈點方式歸還受害會員損失點數。

高鐵公司指出，日前發現部分高鐵TGo會員帳戶遭異常兌換，經主動清查，確認會員系統資料並無外洩，立即主動通知帳戶異常會員，提醒其注意個資保管並儘快更換密碼。基於維護會員關係，並感謝會員協助配合後續調查，台灣高鐵公司採取相關措施。

高鐵公司表示，經查目前帳戶點數遭異常兌換會員約500餘位，佔高鐵275萬會員總數約0.02%，將以贈點方式歸還受害會員損失點數，會員若對帳戶兌換狀況有疑義，可向台灣高鐵客服中心反映。此外，公司對於此事件至為重視，已立即檢具事證後，向相關單位告發，全案現正進行調查，也請受害會員接獲相關單位查詢時配合調查。

高鐵公司強調，為進一步杜絕不法份子侵害TGo會員權益，已新增TGo會員系統登入通知，會員帳號若有成功登入或兌換等動作，系統即會自動發送通知郵件至會員電子信箱，請會員留意帳戶是否有非屬本人操作，以維護自身權益。

高鐵公司表示，此案疑似不法份子於外部不明來源取得民眾手機號碼與密碼，並針對民眾在多個帳戶均會採用相同密碼以方便管理習慣，在各大會員系統嘗試登入以驗證其取得密碼有效性，如屬有效，再盜用其會員點數。

高鐵公司呼籲，全體TGo會員應妥善保管帳號及密碼，並定期更新密碼、增強密碼強度。同時避免在不同會員系統使用相同密碼，若收到可疑訊息（如電子郵件、簡訊或電話），更應謹慎處理，防範個資外洩和個人損失。