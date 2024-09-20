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學習告別催淚神作 「再見機器人」原著9月上市

中央社／ 台北20日電

還記得有部關於小狗和機器人的動畫電影「再見機器人」，零台詞卻逼哭所有人、擄獲各大影展獎項。它的原著圖像小說中譯本9月上市，致敬每個人心中那首迴盪不止的歌與人。

作者莎拉維朗（Sara Varon）是圖像小說作家暨童書作家、插畫家，作品皆以非人類事物為故事角色，搭配她特殊的敘事視角創造出風格獨具的故事，是出版獎項常客，2006年出版的「再見機器人」（Robotdreams）就是代表作之一。

故事描述寂寞的小狗買了高科技機器人作伴，連去公園散步、吃冰淇淋等小事都變得快樂盛大，然而有天機器人醒來後卻再也無法動彈，形影不離的他們被硬生生拆散，學習著道別。

從去年開始，這部作品讓全球無數觀眾哭著走出電影院，片中關鍵配樂、球風火樂團（Earth, Wind &Fire）輕快經典的「九月」（September）也變成催淚神曲。

而動畫版是西班牙導演帕布羅貝嘉（Pablo Berger）看過莎拉維朗的原著後，難忘其帶來的感動與後座力，即便沒執導過動畫依然決定製作，不僅成功入圍2024美國奧斯卡最佳動畫片，還獲得2023年安錫動畫影展新視野競賽最佳影片等獎項。

漫遊者文化出版表示，莎拉維朗的原著褪去了電影的豐富、華麗、飽滿，以同時適合大人、小孩的俐落敘事風格，訴說小狗與機器人在短暫彼此陪伴後，如何因為小小的意外插曲而分離，又如何在分別的時間裡依依不捨、夢回往昔。

遊者文化出版指出，「再見機器人」不論是原著或動畫，皆呈現時間在情感中的作用力，不論它是帶走，或留下了什麼。小狗與機器人的感情，可能象徵一段未能延續的友誼，也可能是一場戛然而止的愛情。

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