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仿生科技「介殼蟲殺手」 今獲永續農漁業創新奬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
雲林科大設計的「介殼蟲殺手」以變色龍、蜘蛛及眼鏡蛇為仿生靈感，能精準噴灑煙草水除蟲，解決極端氣候導致鳳梨田蟲害問題獲得永續農漁業創新獎。記者李定宇／攝影
雲林科大設計的「介殼蟲殺手」以變色龍、蜘蛛及眼鏡蛇為仿生靈感，能精準噴灑煙草水除蟲，解決極端氣候導致鳳梨田蟲害問題獲得永續農漁業創新獎。記者李定宇／攝影

新北市為環境永續發展，與台灣仿生科技發展協會合作辦理仿生設計競賽，以極端氣候的仿生適應策略為主題，雲林科大設計的「介殼蟲殺手」以變色龍、蜘蛛及眼鏡蛇為仿生靈感，能精準噴灑煙草水除蟲，解決極端氣候導致鳳梨田蟲害問題獲得永續農漁業創新獎，新北市長侯友宜及台灣仿生科技發展協會理事長陳柏宇今共同頒獎，勉勵得獎團隊持續以仿生科技發展應對氣候衝擊的策略，為推動永續城市盡一分心力。

仿生設計競賽設立永續農漁業創新獎、蛻變交通獎、淨零公正轉型獎及永續城市獎等獎項，今年永續農漁業創新獎由國立雲林科技大學設計學研究所「Mealybugs Killer 介殼蟲殺手」獲得，該作品以變色龍、蜘蛛及眼鏡蛇為仿生靈感，能精準噴灑煙草水除蟲，解決極端氣候導致鳳梨田蟲害問題。

淨零公正轉型獎由朝陽科技大學工業設計系及國立中興大學生命科學系「魔吸魔吸」獲得，受澳洲魔蜥、巨柱仙人掌及海岸紅杉樹啟發設計，能模組化且能自行灌溉作物，解決地區土壤缺水引發的糧食短缺。

永續城市獎由朝陽科技大學工業設計系「半犰」獲得，以穿山甲和犰狳防禦機制為概念，設計緊急避難設施，因應極端氣候而頻傳的水災、颱風、土石流等災害。蛻變交通獎由來自國防大學理工學院機械及航太工程學系設計的「火翼探險家Blaze Wing Explorer」獲得，受蜻蜓、黑火甲蟲胸部的紅外傳感器啟發而設計智能撲翼機，應用於包含天災事故發生時能進行交通監測、救災資訊收集等功能。

侯友宜表示，新北為讓年輕學子在永續發展的議題上發揮自身創意，與台灣仿生協會以仿生為核心概念，讓大自然化身最佳導師，辦理台灣仿生設計競賽設立4個獎項，明年更將持續與台灣仿生協會合作增設青創組，鼓勵青年以仿生科技為基礎發展事業。

新北市漁業處表示，今年與國立台灣科學教育館合作，於11月2、3日在國立台灣科學教育館7樓東側特展區展出仿生作品並與民眾互動解說，讓更多人看見青年創意也了解仿生科技能貢獻永續發展的應用潛力。

新北市為環境永續發展，與台灣仿生科技發展協會合作辦理仿生設計競賽，今舉辦頒獎典禮。記者李定宇／攝影
新北市為環境永續發展，與台灣仿生科技發展協會合作辦理仿生設計競賽，今舉辦頒獎典禮。記者李定宇／攝影

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