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台東疑食物中毒案8患者檢出托福松 聚乙醛未驗出

中央社／ 台北20日電

台東蝸牛小米粽事件釀12人疑似食物中毒，其中3人死亡。衛福部疾管署今天表示，送驗8名患者血液均驗出毒農藥托福松，且未驗出聚乙醛。北榮指出，患者體內也未驗出氰化物。

台東蝸牛小米粽疑似食物中毒案震驚各界。衛生福利部昨天表示，初步在未吃完的蝸牛小米粽食餘檢體中檢出劇毒有機磷農藥托福松，且在其中7名患者身上也有驗出符合有機磷中毒的反應。

疾管署配合食藥署及台東縣衛生局於此事件分送人體檢體（血液、血清、尿液）至台大法醫所及北榮毒物中心檢驗，疾管署發言人羅一鈞今天透過文字說明最新進度。

羅一鈞指出，台大法醫所回報，收件8名個案血液檢體均已檢出有機磷農藥托福松，與食藥署食餘檢體檢驗出托福松的結果相符一致。外界另曾懷疑的殺蝸牛用農藥聚乙醛，台大收件8名個案均未檢出。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌告訴中央社記者，北榮收件8名患者檢體中，符合檢驗要求的4人檢體，皆驗出乙醯膽鹼酯酶降低，符合有機磷中毒表現；至於先前外界猜測的氰化物，則未驗出。

台東縣金峰鄉賓茂村83歲曾姓阿嬤17日晚上吃了葉包小米、蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉的小米粽，發生嘔吐、抽搐，送醫後不治，前往守靈的親友有11人同樣吃了小米粽後送醫，36歲徐女和76歲劉婦不治。總計12人送醫，3人死亡，6人住進加護病房。

患者 蝸牛 食物中毒

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