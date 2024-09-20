男大生廢寢忘食打電動竟中風 醫：睡覺不是睡久就好

大學生胖寶平常熬夜玩遊戲，暑假期間更是不分晝夜地玩，加上原本有的高血壓、糖尿病問題，以及長期睡眠不足，導致中風。暑假結束後卻遲未到校，同學都不敢相信年紀輕輕就因為中風住院。振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，睡眠不足看起來不會直接引起心臟問題，但會間接提高心肌梗塞、腦中風等疾病危險因子，更可能猝死。

現代人生活忙碌、壓力大，造成睡眠不足、睡眠品質不佳的情況相當常見。但是睡眠不足不僅會讓白天精神狀況不好、注意力無法集中、記憶力下降，長期可能危害身心健康。陳冠群說，可能會使心跳不穩，產生心律不整，血糖、血壓的恆定都會受到影響，還會造成荷爾蒙失衡。

年紀越小需要越長的睡眠時數，才能幫助腎上腺、腦垂體等成長發育相關的荷爾蒙分泌更加穩定。陳冠群建議，成年人每晚需要7至9小時的睡眠，5歲以下的兒童需要10至16小時睡眠（包含午休），6至12歲的兒童至少要有9至12小時睡眠，13至18歲的青少年則需要8至10小時睡眠。

陳冠群說，睡眠也不是越久越好，還要考量睡眠品質，睡前2至4小時不要進食，特別是避免含糖飲料、高熱量食物及含咖啡因的飲料，讓腸胃道配合睡眠時間進入休息狀態。

另外，若睡覺會打呼，需要留意是否有「睡眠呼吸中止症」，徵兆包含睡覺打呼、打呼突然停止、夜半醒來數次、白天精神不濟、清晨醒來頭痛等。陳冠群說，呼吸暫停的時間，身體會短暫缺氧，如果本身有動脈硬化的情形，會造成反覆的心肌缺氧，誘發心律不整等心血管問題。