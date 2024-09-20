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男大生廢寢忘食打電動竟中風 醫：睡覺不是睡久就好

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，睡眠不足看起來不會直接引起心臟問題，但會間接提高心肌梗塞、腦中風等疾病危險因子，更可能猝死。 圖／振興醫院提供
振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，睡眠不足看起來不會直接引起心臟問題，但會間接提高心肌梗塞、腦中風等疾病危險因子，更可能猝死。 圖／振興醫院提供

大學生胖寶平常熬夜玩遊戲，暑假期間更是不分晝夜地玩，加上原本有的高血壓、糖尿病問題，以及長期睡眠不足，導致中風。暑假結束後卻遲未到校，同學都不敢相信年紀輕輕就因為中風住院。振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，睡眠不足看起來不會直接引起心臟問題，但會間接提高心肌梗塞、腦中風等疾病危險因子，更可能猝死。

現代人生活忙碌、壓力大，造成睡眠不足、睡眠品質不佳的情況相當常見。但是睡眠不足不僅會讓白天精神狀況不好、注意力無法集中、記憶力下降，長期可能危害身心健康。陳冠群說，可能會使心跳不穩，產生心律不整，血糖、血壓的恆定都會受到影響，還會造成荷爾蒙失衡。

年紀越小需要越長的睡眠時數，才能幫助腎上腺、腦垂體等成長發育相關的荷爾蒙分泌更加穩定。陳冠群建議，成年人每晚需要7至9小時的睡眠，5歲以下的兒童需要10至16小時睡眠（包含午休），6至12歲的兒童至少要有9至12小時睡眠，13至18歲的青少年則需要8至10小時睡眠。

陳冠群說，睡眠也不是越久越好，還要考量睡眠品質，睡前2至4小時不要進食，特別是避免含糖飲料、高熱量食物及含咖啡因的飲料，讓腸胃道配合睡眠時間進入休息狀態。

另外，若睡覺會打呼，需要留意是否有「睡眠呼吸中止症」，徵兆包含睡覺打呼、打呼突然停止、夜半醒來數次、白天精神不濟、清晨醒來頭痛等。陳冠群說，呼吸暫停的時間，身體會短暫缺氧，如果本身有動脈硬化的情形，會造成反覆的心肌缺氧，誘發心律不整等心血管問題。

陳冠群建議，好眠體質養成4部曲，「充足的睡眠量」、「固定睡醒作息」、「足夠的睡前準備」、「調整情緒與壓力」。若不固定作息，容易造成生理時鐘混亂，固定起床時間遠比固定就寢時間來得更重要，生理時鐘會根據個人基本所需睡眠時數、白天活動量、照光量等估算何時該讓人想睡。

據美國心臟協會的最新心臟保養指引，由原本的7項健康生活行為：健康飲食、適度運動、戒菸、維持健康體重、降低膽固醇、控制血糖、控制血壓，增加一項「充足睡眠」。圖／振興醫院提供
據美國心臟協會的最新心臟保養指引，由原本的7項健康生活行為：健康飲食、適度運動、戒菸、維持健康體重、降低膽固醇、控制血糖、控制血壓，增加一項「充足睡眠」。圖／振興醫院提供

睡眠時間 腦中風

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