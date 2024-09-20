防妊娠高血壓及子癲前症奪命 高雄醫學大學提供遠距照護

妊娠高血壓及子癲前症等孕期症狀是造成孕婦奪命主因之一，高雄醫學大學附設中和紀念醫院響應「病人安全周」，婦產科、心臟血管內科以及遠距健康照護中心醫療團隊，為高風險族群的孕婦提供遠距照顧，監控血壓，助孕婦順產。

高醫推動病人安全周以維護孕產兒安全為核心的醫療文化，落實「孕產安全、安全診斷．健康把關」，高醫院長王照元呼籲，孕婦在孕前已有慢性高血壓或孕期中出現高血壓情況，應積極監控血壓，並建議至心臟血管內科接受完整諮詢、評估及檢查。

王照元表示，針對個別情況，也可提供遠距血壓量測設備，讓孕婦能在家中量測血壓，數據即時傳回，實現24小時的血壓監控，若孕婦在家中有任何疑問，隨時可撥打專線，確保母嬰安全。

高醫婦產部主任龍震宇說，產後大出血與妊娠高血壓是婦產科面臨的主要課題，透過跨團隊製作影片加強宣導對於妊娠、分娩與產後風險辨識、預防及處置，同時強調孕產婦及家屬在就醫過程中的參與，是提升病安重要關鍵。

高醫婦產部產科主任兼醫品病安管理中心主任詹德富則提醒，過早或過晚生育對母嬰健康均有影響，如有任何身體異狀，應及早諮詢產科醫師，早期發現與治療，降低生產事故發生。