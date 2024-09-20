秋季限定！阿里山小火車同框滿竹自行車道 變色換裝欒樹吸睛

秋節結束秋意漸濃，台灣欒樹花期登場，秋季變色綠、黃、澄繽紛染樹梢，嘉義縣阿里山林鐵小火車全線通車復駛後，行經竹崎鄉滿竹自行車道旁鐵軌，自行車道上台灣欒樹與小火車映照美景吸睛，知名的「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專版主黃源明拍下美景，介紹滿竹自行車道欒樹火車最新現況。

黃源明說，滿竹自行車道位於竹崎鄉，是鹿滿與竹崎之間與阿里山林鐵並行自行車道，因為有段非常筆直又長的路段，加上沿線可以拍攝小火車與自行車道兩側的景觀，當出現特殊的美景時，常會吸引遠道而來的網紅、網美入鏡。特殊美景，除蒸汽火車或特殊主題列車外，最著名的就是9月中旬進入花期的台灣欒樹。

滿竹自行車道的台灣欒樹2022年出現重大變化，因為鄉公所整修自行車道，景觀重新規畫後，招牌的台灣欒樹僅剩最後一段彎道保留，加上林鐵軌道翻修，那些年印象中的欒樹火車，從此只能在「老照片」中回味。

黃源明表示，2023年是改造後的自行車道欒樹火車，因為樹勢未完全恢復，他僅到現場留下一次紀錄就離開，2024年9月4日路過自行車道，欒樹花況才剛初開，9月10日再回欒樹鐵道，現場已經有網美正在攝影。欒樹在不同時期各有不同色彩，有人喜歡金黃花況，有人喜歡結果偏紅色調，加上阿里山小火車同框入鏡，現場卡位拍攝欒樹火車，就會出現「搏命演出」的現象。

黃源明提醒大家，請勿進入軌道區拍攝欒樹火車，善用「借位」或使用不同鏡頭攝影，相互禮讓尊重，列車到達時的緊急鳴笛，主要是提醒現場民眾保持安全距離，不是司機要跟大家打招呼喔！