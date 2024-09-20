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南方雲系北移 南台灣降雨機率高

中央社／ 台北20日電

中央氣象署表示，受南方雲系北移影響，今天天氣較不穩定，南部、東南部地區及澎湖有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，午後有局部短暫雷陣雨，尤其南部、東南部地區及午後中部地區及各山區有局部大雨發生機率，外出留意天氣變化，並攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署預測各地白天高溫約32至35度，沒下雨時天氣仍較悶熱。

此外，南部沿海空曠地區易有較強陣風；基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生機率，局部浪高超過2米；尤其適逢年度天文大潮，台灣西半部沿海及澎、金、馬潮位亦偏高，沿海低窪區域漲潮期間注意海水倒灌或局部積淹水情形，海邊活動多留意安全。

第14號輕度颱風「葡萄桑」，清晨2時中心已登陸上海，距離台北北方約750公里，移速緩慢；而第15號颱風「蘇力」，清晨2時減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣沒有影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏南風，迎風面擴散條件佳，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

澎湖 馬祖

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