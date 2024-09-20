低壓環流北移形成雨帶 未來5天慎防劇烈天氣

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今起至下周二大「季風低壓環流」逐漸北移、並形成雨帶通過台灣，期間帶來大雷雨及劇烈天氣的威脅。此外，今、明天南方水氣北移，南台灣有局部陣雨或雷雨，大氣很不穩定。

吳德榮指出，今凌晨2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，颱風「葡萄桑」通過上海附近，往蘇北前進、將迴轉出海、減弱為熱帶低壓。颱風「蘇力」登陸越南中部後、則已減弱為熱帶低壓，續向西、挺進內陸。

吳德榮表示，昨各地區最高氣溫約在34至36度，北部（台北士林區）34.1度、中部（雲林斗南鎮）36.0度、南部（高雄旗山區）35.6度、東部（台東長濱鄉）36.2度。今晨南台灣已有明顯降雨，截至4點52分各地區平地最低氣溫約在22至25度，北部（新北石碇區）22.3度、中部（南投中寮鄉）24.0度、南部（高雄大樹區）24.5度、東部（花蓮壽豐鄉）22.5度。

他指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天中部以北白天仍偏熱。南方水氣北移，南台灣有局部陣雨或雷雨，大氣很不穩定，上午起強對流逐漸向北擴展，各地區皆有局部大雷雨發生的機率，應慎防劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間強降雨），入夜雨勢趨緩。今日各地區氣溫為北部22至35度、中部24至35度、南部25至33度、東部23至35度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周日至下周二季風低壓形成雨帶通過，各地區有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨及豪雨發生的機率，應慎防劇烈天氣（雷擊、強風、及瞬間強降雨），天氣稍轉涼。下周三、四雨帶北移至東海，降雨減緩，北部有局部短暫陣雨，午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率，北台稍涼。