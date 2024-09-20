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收到國家級警報別驚慌！氣象署今演練地震海嘯避難機制
明天就是921，中央氣象署配合113年國家防災日演練活動，今天上午將發布全國性地震及海嘯演練訊息，模擬情境包括地震和海嘯，設定於「9月20日9時21分在嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模7.3的地震，最大震度達7級」；海嘯情境設定於同日9時50分在西南部海域發生芮氏規模7.5的地震，進而引發海嘯。
氣象署指出，此次演練的模擬情境包含兩大部分：一為地震情境，設定於今天上午9時21分在嘉義縣竹崎鄉發生芮氏規模7.3的地震，最大震度達7級，震源深度為7.9公里；另一為海嘯情境，設定於9時50分在台灣西南部海域發生芮氏規模7.5的地震，進而引發海嘯。演練時氣象署將透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service, CBS），藉由手機即時發送給民眾，以確保大眾熟悉告警訊息及後續避難演練。
氣象署表示，適逢921震災25周年暨莫拉克風災15周年，這些災害雖然曾經對台灣造成深遠的影響，但同時也促進我們取得防災科技與實務的重大進步；透由模擬大規模地震災害，驗證中央與地方政府在地震減災、整備及應變方面的處理機制，並結合國際支援救援情境，進一步檢視災防機制的運作成效。
氣象署指出，每年國家防災日的演練，不僅是對防災應變機制的一次全面檢驗，也是提升全民防災意識的重要契機。此次演練旨在協助民眾提升臨災的應變能力，並確保地震與海嘯防災機制的有效性，加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作，鼓勵全民參與防災工作，進一步提升國家整體防災韌性。
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