聽損致失智 專家建議健檢納聽篩

聽損是導致失智症的主要原因，保守估計，全台潛在聽損人口超過兩百萬人。目前國內基本健檢並未納入聽力測試，專家建議，衛福部擬定失智症防治政策，應該納入聽力篩檢，以期早期預防失智。

工研院產業科技國際策略發展所副所長張慈映表示，聽力損失為民眾最主要的聽力困擾，超過三成出現聽力困擾，又以六十五至七十五歲族群的困擾比例最高。

約翰霍普金斯大學研究團隊最新研究發現，長期聽損，且未矯正，將會加速大腦萎縮、病理性變化，輕度聽力損失者失智症風險增加一倍，如為中度聽損，則增加三倍，要是重度聽損，失智機率高出五倍，如果配戴助聽器，就可降低聽損者認知下降速度，減緩達百分之四十八。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，台灣約有三十七萬失智症患者，一半以上屬於輕度，如果能夠多多接觸外界，將有助於延緩惡化速度。此外，透過聽力篩檢，提早發現，配戴助聽器，矯正聽損，就可降低失智風險及相關醫療照護成本。

據統計，台灣九成失智者住家中，陳筠靜呼籲，政府應該建構安全防護網，讓聽力師進駐社區，提供簡易聽力測試，和專業建議。再者，目前基本健檢未含專業聽力測試，不易發現老年人聽力問題，應將聽力篩檢納入基本健檢項目，有助早期預防失智。

聽力師公會全國聯合會理事長葉文英表示，聽損是影響失智症的最重要單一因素，而聽力損失人口逐年增加，中高齡者常因聽損而心生焦慮、人際社交退縮，政府應該提早因應。