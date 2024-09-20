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健康你我他／缺牙引發牙周病 從此每半年定檢

聯合報／ 文／蔡田（北市士林）
奉勸諸位讀者們，不要輕忽牙齒保健問題，特別是當出現缺牙時，千萬別「遇缺不補」，務必盡快進行補牙。圖／蔡田提供
奉勸諸位讀者們，不要輕忽牙齒保健問題，特別是當出現缺牙時，千萬別「遇缺不補」，務必盡快進行補牙。圖／蔡田提供

缺牙，很常見的牙齒問題，因為不疼不痛，經常被忽視而未能及時處理，結果愈拖愈久，也愈來愈糟糕，最後付出慘痛代價，再多的追悔，也無濟於事。

當年剛退伍，邊教書邊進修，日以繼夜忙得不可開交，由於睡眠嚴重不足，火氣大，經常引發牙齦紅腫流血，某日在學校吃午餐，「喀擦」一聲，一顆牙齒掉了下來，雖然當下有點驚駭，但課務和學業兩頭燒，心想「沒疼痛」、「緩緩就好」，想不到，一場噩夢因僥倖心理而起。

缺牙不補，除了引發嚴重的牙周病外，也造成前後兩顆牙齒的崩壞，為了一時的偷懶，付出三倍以上的代價，算是相當慘痛的代價。

有了前車之鑑，我再也不敢怠慢，除了每半年到牙科做定期檢查外，只要牙齒稍有不對勁，馬上找牙醫師報到，果然「預防勝於治療」，我從原本的一口爛牙，慢慢診療修復到全口都沒有缺牙，這是值得欣慰的護牙成績。

醫師提醒，護牙要努力做到「80/20」，當我們80歲時，還保有20顆真牙，目前我算及格，要持續努力保持下去。

俗話說：「牙痛不是病，痛來要人命」，奉勸諸位讀者們，不要輕忽牙齒保健問題，特別是當出現缺牙時，千萬別「遇缺不補」，務必盡快進行補牙，否則就像台灣俗諺說的：「細孔毋補，大孔著艱苦」，缺牙不補，代價更高，恐追悔莫及。

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