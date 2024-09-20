退休力／中壯年拓展視野 微醺課學到專業

「以前喝酒就是開了就喝，但上了這堂課後，終於明白品酒是一種儀式感，更懂得享受每一口酒。」55歲陳小姐輕抿著葡萄酒，提到平時會和家人在家小酌，卻從未系統化學習過，在炙熱的午後，陳小姐和一群即將步入退休的中壯年，為了提升葡萄酒的專業知識及生活品味，特地參加聯合報健康事業部的微醺課程。

50歲劉先生平時就對品酒略有涉獵，因此期待與同好們一起深入學習。當諦梵尹葡萄酒坊的首席釀酒師盧震宸提到匈牙利東北部的托卡伊（Tokaji）是貴腐酒的最佳產地時，他認為這樣的課程「經濟實惠」，不僅學到了冷門的專業知識，還拓展了視野。

64歲謝先生與太太連袂上課，兩人提到一直以為新世界產地需要醒酒，上課後才明白這是個誤解。經過釀酒師講解，他們重新認識不同產地酒類的品味和風格，並品嚐了六款經典葡萄酒，感受到每支酒香氣的獨特性。

盧震宸對於學員們的熱情感到驚喜。他表示，這次的品酒課程與以往輕鬆的品酒會不同，學員們認真聽講、勤做筆記，非常熱愛學習。他強調：「微醺系列課程不僅教人如何飲酒，更重要的是教導學員如何透過品酒，提升生活品味，重視的是味覺的愉悅，而不是攝取的量。」

微醺課程將帶領學員探索更多元的酒類世界。

微醺系列

斟一杯詩意酌一口快意

日期：9月27日（五）

清爽酸甜的魅力清酒

日期：10月26日（六）

經典調酒三款品飲及實作

日期：11月02日（六）

蘇格蘭威士忌酒廠之旅

時間：下午2時30分至4時30分

地點：台北市塔悠路289號

洽詢：02-8692-5588轉5869

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康