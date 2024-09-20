視力小偷 黃斑部病變盡快就醫治療

黃斑部病變患者，可能出現看東西不清楚、跌倒、抓空、視覺顏色變黑白等症狀，藝人郭子乾的岳母曾因此跌下樓梯導致骨折。中華民國愛盲協會理事長吳建良說，老年族群、糖尿病患及500度以上高度近視者，是黃斑部病變的高風險族群，可透過阿姆斯勒方格表快速檢測，如發覺中心有黑點、扭曲、模糊、顏色黯淡等，要盡快就醫。

吳建良表示，黃斑部病變是視力小偷，失明長者每10人約1人患此病，因不同致病原因或部位會有不同分類，老化會引起濕性年齡相關性黃斑部退化病變、多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變；糖尿病患者會因高血糖導致黃斑部水腫；近視度數超過500度的高度近視族也是危險族群。

吳建良形容，黃斑部發生病變的過程，近似於買到漏水屋，如果沒有及時修補水管，一開始可能只是潮濕、出現壁癌等問題，但不採取行動讓房子盡快恢復「乾燥」，就會造成結構上的嚴重損害，有可能造成永久性視力受損，甚至失明。

萬芳醫院副院長、泌尿科醫師李良明，同時也是黃斑部病變患者，他說，在看門診時，常睜一眼閉一眼，結果3年前發現螢幕上的字變小，甚至螢幕變扭曲，因為自己也是醫師，知道可能是黃斑部病變，立即找眼科醫師做光學電腦斷層、血管攝影，發現黃斑部水腫，可能是職業傷害所致，也就是過去因施行內視鏡、腎結石、輸尿管等手術，對眼睛造成光害影響。

郭子乾分享岳母也是黃斑部病變患者，曾在下樓梯時跌倒導致骨折，所幸在注射藥物治療後，長期困擾她的視力問題，在治療前期就獲得改善，擔心失明的陰霾也隨之散去，當生活品質與心情提升了，她對治療也更積極。