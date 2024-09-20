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專業觀點／神經內分泌腫瘤 不易發現

聯合報／ 諮詢╱汐止國泰醫院一般外科主任陳樞鴻 整理╱記者廖靜清

民眾較不熟悉的「神經內分泌腫瘤」，因為蘋果前執行長賈伯斯受此病所苦，又稱為「賈伯斯病」。神經內分泌腫瘤會發生於身體各處，最常見於腸胃道、胰臟等部位，其細胞型態因不正常生長，進而形成腫瘤。

神經內分泌腫瘤是一種神經細胞發生病變之後產生的腫瘤，症狀多樣且辨識不易，因為跟其他消化症狀相似，所以不易發現，但還是可以從身體異狀發現端倪。

大部分的神經內分泌腫瘤屬於良性，但神經內分泌腫瘤生長緩慢，具有癌化、惡性的傾向，有家族史、基因遺傳的民眾，建議應定期安排腸胃內視鏡、核磁共振檢查，一旦發現腫瘤，及早切除治療。

常見的十大警訊包括：發熱、心悸、熱潮紅、皮膚炎、盜汗、低血糖、咳嗽、氣喘、慢性腹瀉、反覆性胃潰瘍等。目前還不清楚神經內分泌瘤的致病危險因子，預防只能靠早期發現、早期治療。

氣喘 腫瘤 賈伯斯

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