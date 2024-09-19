成大建築系「無－信仰」 獲選2025威尼斯雙年展台灣館

國美館今天公布2025年威尼斯建築雙年展台灣館的入選提案，由國立成功大學建築學系以作品《[無]－信仰（Non-Belief）》獲選。策展人薛丞倫表示，將透過台南七股開發、沙崙循環住宅、高鐵沿線城市開發等案子的研究調查，審視台灣在全球化與地緣政治背景下的空間策略，以及政府以效率、高科技和控制作為現代化治理手段所面臨的挑戰。展場將以電子紙打造的光明燈為主視覺，觀眾掃描光明燈中的 QR Code可以看到台灣建築研究的成果。

第19屆威尼斯建築雙年展大會主題為「智慧、自然、人工、集體(Intelligens. Natural. Artificial. Collective.)」，策展人卡洛‧拉蒂以「Intelligens(智慧)」一詞探索未來的集體智慧，包括人工智慧。薛丞倫表示，人工智慧也將成為此次成大建築系學生的幫手，將AI融入建築教育。

薛丞倫指出，「效率」、「高科技」和「控制」是政府的現代化治理手段，成為現代社會的重要信仰。《[無]－信仰（Non-Belief）》則以這三個面向的研究與設計提案，回應第19屆威尼斯建築雙年展大會主題「智慧、自然、人工、集體」。策展團隊將以展覽、裝置、工作坊和論壇的形式，探索並定義當代台灣建築師的表現和未來設計的展場領域。

薛丞倫舉例，台南七股正在爭取台積電設廠，魚塭也逐漸轉變成光電產業，引發不少反對聲音。但也有許多人努力讓開發和環境永續兩者可以並存。成大建築系師生便透過田野調查，展現兩種力量的拉扯與可能。此外還有高鐵帶來的都市化擴張的研究，也會是學生田野調查的重要議題。

台灣館展覽內容也包含九典聯合建築師事務所提案的台糖沙崙智慧綠能循環集合住宅園區。薛丞倫表示，希望透過建築師事務所的提案引領學生做研究調查，除了成為展覽的一部分，也將實務與建築教育充分融合。

策展團隊預計在展場中央設置六組平行並置的裝置，象徵台灣從北到南切過主要都市聚落的六個剖面切片，這些切片形成橫向貫穿展場的通道，其中一側展示「信仰」，另一側展示「無信仰」，構成一種在二元之間游移的敘事與建築提案。展場將以電子紙打造的光明燈為主視覺，觀眾掃描光明燈中的 QR Code可以看到更多台灣建築研究的成果。