台電APP改版 智慧電表用戶填問卷享客製節電撇步

累積近200萬會員用戶的台灣電力APP，近年針對智慧電表用戶持續推出多元應用，繼可推算家電用電的「住宅用電分析」後，改版再新增實用「節電秘笈」，用戶只要使用APP填寫用電習慣問卷，即可獲得個人化節電撇步。

台電今天透過新聞稿說明，「節電秘笈」位於台電APP的AMI服務應用專區，主要以冷氣、冰箱、洗衣機、電視及電腦等超過10種常見家電設計問卷，智慧電表用戶只要依平時習慣填答10道題目，系統即會分析用戶電器使用行為，提供2項客製節電建議，做為民眾調整用電的實用參考。

台電指出，用戶可進一步搭配AMI服務應用專區的「住宅用電分析」功能，查看家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大較高耗能家電的用電占比與度數推估，幫助民眾聰明用電，同時找出家中的「吃電怪獸」。

台電表示，近年持續布建智慧電表，今年中已正式突破300萬戶，一天產出超過3億筆用電大數據，用戶可搭配台電APP掌握自身用電，目前APP會員中將近有28萬智慧電表用戶，為吸引更多用戶使用APP，此次改版更推出填問卷喝咖啡活動，台電將於10月起以APP推播及簡訊通知前3000名參與用戶，發放超商咖啡兌換券。