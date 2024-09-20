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我的經驗／我兒得「賈伯斯病」 多虧健檢及早治療

聯合報／ 小魚媽媽／屏東鹽埔
神經內分泌腫瘤常見十大警訊 製表╱廖靜清
神經內分泌腫瘤常見十大警訊 製表╱廖靜清

兒子去年及今年健檢，血液檢查CA19-9腫瘤標記指數分別為80幾、70幾（正常值<37 U/ml），進一步安排腸胃鏡與電腦斷層掃描檢查，發現了1公分大的「神經內分泌腫瘤」（NET），雖然其生長緩慢，潛伏多年才成形，但具有癌化、惡性的傾向，甚至出現遠處轉移，所以醫師建議盡速手術根除。

三月即啟程北上成為兒子的陪病者，住進台大癌醫中心分院時，執刀醫師前來病房探視，詢問兒子近況外，也安慰我們不用太過擔心，因為病灶位於直腸，經肛門內視鏡摘除腫瘤即可，術後一周回診，會開立止痛及軟便藥物，期間配合低渣飲食，以利傷口癒合。

直腸 國人最好發的位置

前蘋果執行長賈伯斯就是因胰臟神經內分泌腫瘤病逝，所以神經內分泌腫瘤又被稱為「賈伯斯病」。經查醫學報導顯示，神經內分泌瘤常見於腸胃道、胰臟、肺，直腸更是國人最好發的位置。絕大部分的神經內分泌瘤為偶發性，目前還不清楚相關的危險因子，但某些遺傳性基因異常，可能導致多個原發的神經內分泌腫瘤。

醫師說，兒子的腫瘤清除得很乾淨，1公分還算小，病理分級屬於G1，僅須接受內視鏡切除即可完成治療，不需定期追蹤，若不放心，還是可以回院來檢查。

另外，醫院幫他申請了重大傷病證明，聽到才30歲的他成了重大傷病患者，有如青天霹靂，不禁為他暗暗憂心，除了告訴自己要堅強外，也安慰他，病來是為了提醒我們要改變不好的生活方式，更注意身體健康。

近20年確診數 成長13倍

查詢衛福部最新癌症登記資料，2021年台灣約有1200多個新增NET案例，雖然人數少，近20年確診人數快速成長約13倍，且神經內分泌腫瘤有可能發生在全身17處以上器官，著實不容小覷。

腫瘤 醫師

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