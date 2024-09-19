台灣國際人權影展 見證影像工作者參與社會運動

2024台灣國際人權影展今天起舉行，文化部長李遠今天表示，台灣國際人權影展視角很重要，「這次影展有講述俄烏戰爭、有陳述學校霸凌，我認為這些電影工作者也是社會運動的參與者。」

李遠今天在開幕儀式上表示，2013年有群導演包括他自己、柯一正與這次擔任人權影展策展人之一的鴻鴻等，大家共同發起「反核四、五六運動」，「當時是為了反核四，每個禮拜五的6點鐘集合在中正紀念堂，雖然這個時段大家都還在路上，根本沒有人，但我們一群電影工作者在那邊大概堅持了100場。這也證明影像工作者也參與社會運動。」

李遠說，這次除了國外的電影之外，還有台灣導演蘇奕瑄的「青春並不溫柔」。台灣有一些導演也開始回到過去的年代尋找題材，像鍾孟宏要拍的「餘燼」與有陳玉勳「大濛」，「就是因為電影工作者也關心社會議題，這才珍貴。」

今年的台灣國際人權影展開幕片「粉紅革命」探討女性參與社會事務遭受的歧視，導演雷蒙娜．狄亞茲（Ramona S. Diaz）表示，過去20年至今，她都是一個紀錄片導演，「我們可以說是在歷史第一排見證歷史。」

雷蒙娜說，「粉紅革命」這個故事雖然是在講菲律賓，「但這樣的事情跨越國界，這部電影巡迴多地，大家都深有所感。」

「粉紅革命」記錄了2022年菲律賓總統選舉期間，女性候選人萊妮．羅貝多（Leni Robredo）與記者同時也是諾貝爾和平獎得主瑪麗亞．瑞薩（MariaRessa），如何對抗獨裁政權鋪天蓋地的虛假訊息，以及社會上滿滿的性別歧視，從中看見女性草根的力量。

今年影展重點影片還包括講述一個法國白人女孩與非裔保姆之間情感的「小嫉妒」，透過中產階級家庭的白人女孩視角，勾勒他與非裔保母之間情同家人，又無法真正成為一家人的複雜心境，引領觀眾探討種族與階級的意義。

「達荷美：祖靈歸來」透過記錄法國巴黎布朗利河岸博物館，在2021年將所藏26件文物返還給非洲貝南共和國（舊名：達荷美）的過程，提出對於當代解殖思潮的省思。策展人鴻鴻表示，「柏拉圖少年」從訓練學生獨立思辨的過程中，看見階級翻轉的可能，「是這次影展中最適合全家攜手來看的影片。」

2024台灣國際人權影展台北場自即日起至9月22日於台北光點華山電影館放映；高雄場自9月26日至29日於高雄市電影館放映；最終場台中場自9月30日至10月5日於中山73影視藝文空間登場。「聚落串聯活動」則將從10月14日至11月15日間於全國各地巡迴放映。