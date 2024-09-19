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電影「搖滾教室」改編成音樂劇 現場宛如演唱會

中央社／ 台北19日電
「搖滾教室」19日在台北國家戲劇院進行彩排演出。圖／中央社
「搖滾教室」19日在台北國家戲劇院進行彩排演出。圖／中央社

百老匯音樂劇「搖滾教室」首次訪台，這周起在台北國家戲劇院登場。「搖滾教室」改編自2003年好萊塢破億同名電影，由音樂劇作曲家韋伯作曲，全場演出宛如一場live演唱會，熱鬧又勵志。

「搖滾教室」故事講述男主角杜威夢想成為搖滾巨星，在生活打擊接踵而至時，因緣際會裝扮成貴族學校的代課老師。在那裡，杜威發現了學生們的音樂天賦，所以他沒打算教導學生們數學代數，反而教他們搖滾玩音樂，夢想從成為搖滾巨星到用音樂改變生活，也讓孩子們在音樂中尋找自我。

「搖滾教室」今天舉行彩排記者會，現場演唱了Where Did The Rock Go以及另一首經典曲目Teacher'sPet，一溫柔一動感，音樂性十足。飾演男主角杜威．費恩（Dewey Finn）的康納．吉盧利（ConnerGillooly）受訪時表示，這是第一次來到台灣演出，希望大家能在劇場中感受到現場樂團演出的魅力。

飾演校長的凱莉．奧康納（Ceili O'Connor）則說，音樂劇中小朋友們的表現非常精彩，「整個故事劇情就是能讓你又哭又笑。」擔任助理音樂總監的班．佐勒斯基（Ben Zoleski）則說，很開心這齣音樂劇能首次來到台灣，「我們已經準備好和台灣觀眾一起搖滾！」

韋伯（Andrew Lloyd Webber）表示，相較「搖滾教室」電影把故事做成以杜威為主角的喜劇，「我更希望在音樂劇中探索杜威學生們的故事，尤其是孩子們和家長的關係。」韋伯表示，「搖滾教室」的成功不僅在於它的音樂魅力，更在於它所傳達的力量。

音樂劇「搖滾教室」將從9月19日起至22日演出，地點在台北國家戲劇院。

教室 音樂劇

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