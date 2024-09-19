2025全球最佳智慧醫院揭曉 台中榮總國內唯一入選百大

美國「新聞週刊（Newsweek）」 與Statista 連續四年合作進行全球最佳智慧醫院評比（World's Best Smart Hospitals），2025年全球最佳智慧醫院於9月17日揭曉，台中榮總獲全球第99名，是國內入選的八家醫院中，唯一進入全球百大的醫院，這也是台灣首次有醫院進入全球百大智慧醫院行列。

「新聞週刊」指出，科技改變醫療，遠距醫療服務可以讓患者和醫療服務提供者全天候溝通，根據Statista統計，2024年有逾1.16億人尋求醫師遠距諮詢。數位影像、人工智慧等技術進步，使得智慧醫療有更多應用，透過遠距照護、精準醫療、預防醫療等 、改善病人生活品質。

今年的評比於6月開始，Statista收集全球逾6000位智慧醫院專家推薦，根據國內專家與國際專家評比，計算每家醫院評分，國際專家推薦權重高於國內推薦，讓評比更國際化。今年共28個國家、350所醫院被納入全球智慧醫院，第一名為美國克里夫蘭醫學中心、第二名為美國梅約診所，第三名為美國約翰霍普金斯醫學中心。

台中榮總是國內唯一進入全球百大的醫院，並從去年的246名，今年進步至99名。前百大醫院中，亞洲共有十二家醫院入選，除了台中榮總，其餘分別是新加坡五家、日本和韓國各三家。國內入選的其他七家醫院分別是台大醫院、台北榮民總醫院、林口長庚醫院、中國醫藥大學附設醫院、成大醫院、高雄榮民總醫院與高雄長庚醫院。

台中榮總院長陳適安指出，今年參與評比醫院必須提交自評資料，今年度擴增為10大類別，分別為醫院資訊系統完整度、電子功能、遠距醫療、人工智慧、虛擬醫療、機器人應用、病人滿意度、員工滿意度、病人安全科技與醫院取得國內外智慧醫療評比成績等。各項目並要求醫院補充提供智慧醫療實施成果、論文發表、創新成績等。

陳適安表示，台中榮總於2023年首次評比就獲選為兩岸三地唯一入選前300名醫院，2024年唯一入選前250名，2025年評比更首次進入全球百大最佳智慧醫院，這是台中總全體同仁努力的結果，也代表國內資通訊產業與醫療成功結合，才能得此殊榮。

陳適安是國科會委託辦理「智慧醫療系統跨院驗證與取證計畫」總召集人，帶領全國醫學中心共同發展人工智慧AI模型跨院驗證、取得專利、技轉與商化等工作。他表示，透過資通訊技術與醫療作業結合，可提升醫療品質與病人安全、改善醫院服務流程與效率、大幅降低員工工作負荷。

台中榮總於2024年獲美國醫療資訊與系統管理協會（HIMSS） 數位健康醫療指標評比（DHI０ 全球第二；2023年為國內第一所通過美國醫療資訊與系統管理協會（HIMSS） Stage 7 認證的國家級政府醫學中心；也是國內第一所連續於2015年、2019年與2023年三次獲「智慧醫院全機構獎」獎勵，並與國際合作發展基金會簽訂「智慧醫療教育訓練」長期合作備忘錄，吸引來自全球五大洲、超過40國80人次參訪，將智慧醫療成就分享給國內外。

●全球最佳智慧醫院評比依據：

一、同儕醫院人員推薦：邀請具備智慧醫院知識的醫療人員推薦全球領先智慧醫院。

二、Statista提供醫院問卷評估：由醫院填寫導入使用數位技術成果評估，並由醫院數位長或資訊長確認。

三、JCI 與其他智慧醫療評比成績：參考納入評量總分。

●2025全球百大智慧醫院：

https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-smart-hospitals-2025