快訊

黎巴嫩爆炸案 士檢指揮國安調查官搜索BAC在台辦事處

黃珊珊稱京華城都計法授權 何孟樺轟慘不忍賭：她忘了2件事

聽新聞
0:00 / 0:00

6旬男泌尿道感染半年住院6次 腎臟、輸尿管竟像被水泥覆蓋

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
腎臟科主任蔡旻叡說，要預防泌尿道結石得多喝水、不要憋尿。記者林宛諭／攝影
腎臟科主任蔡旻叡說，要預防泌尿道結石得多喝水、不要憋尿。記者林宛諭／攝影

彰化縣61歲梁姓男子半年內因泌尿道感染發燒住院多達6次，日前轉到衛福部彰化醫院就醫，多科會診發現，包括腎臟及輸尿管等泌尿道系統被一層像是水泥、蛋殼的鈣化物覆蓋，被稱為「結殼性泌尿系統病變」，因此造成泌尿道長期發炎，甚至急性腎臟功能惡化。

彰化醫院腎臟科主任蔡旻叡表示，梁男這半年來反覆發燒及泌尿道感染，一再進出醫院，檢查都是泌尿道發炎，等燒退了就出院，不久後又復發，梁男家屬覺得病情可能不單純，轉院到彰化醫院，希望找出是否有隱藏病因。

蔡旻叡說，泌尿道結石通常會有頻尿、血尿、疼痛、甚至尿失禁等情形，但梁男並不太疼痛，而是一再發炎感染。從超音波發現梁男腎臟有類似鈣化的強回音反射，但又不是典型腎臟結石，經腎臟科、泌尿科及感染科一起會診，進一步從腹部電腦斷層發現鈣的沈積物覆蓋在泌尿道系統內部表面，包括腎臟髓質及輸尿管，像是一層蛋殼，內璧看成有如敷上一層厚厚水泥，輸尿管因此阻塞擴大，造成水腎及慢性發炎。

蔡旻叡說，從患者尿液進一步培養出棒狀桿菌，這種細菌致病力很弱，毒性低，在臨床上經常被忽略，但約在百分之十的少數病人身上會引起類似結石的沈積病變，成因是因棒狀桿菌會產生尿素酶，導致尿液過度鹼性，產生俗稱鳥糞石的磷酸銨鎂及磷酸鈣混合結石沈積，像水泥般地覆蓋住泌尿道。此病症比較可能發生於免疫力不足、臥床或是長期置放尿管的病人身上。

蔡旻叡說，釐清病因後，為患者使用抗生素及進行多次的輸尿管內視鏡手術去除石片，已不再發燒，但其腎絲球過濾率(eGFR)僅剩20，顯見半年持續性泌尿道發炎已損害腎臟功能。

蔡旻叡強調，泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道，不管是哪種形狀，要預防結晶成石，最重要的是多喝水、不要憋尿、適度運動，營造較為不易結石的環境。

病患因「結殼性泌尿系統病變」，造成泌尿道長期發炎，甚至急性腎臟功能惡化。圖／彰化醫院提供
病患因「結殼性泌尿系統病變」，造成泌尿道長期發炎，甚至急性腎臟功能惡化。圖／彰化醫院提供
病患的腎泌尿道系統隨處可見像水泥一樣的鈣化沈積。圖／彰化醫院提供
病患的腎泌尿道系統隨處可見像水泥一樣的鈣化沈積。圖／彰化醫院提供

發燒 腎臟

延伸閱讀

網紅阿圓肚皮驚見一道長疤 認「只剩一顆腎臟」

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

口愛「忘2動作」恐害細菌速竄泌尿道！泌尿醫警告：很多人口交都沒做到

突破急性腎損治療 部桃、陽明交大發現草本修復成分

相關新聞

明起南部恐連日迎雨 周日各地有望降溫至2字頭

中央氣象署指出，今晚到明天南部、東南部、澎湖有不定時雷雨，午後南部、東南部、中部地區及各地山區有局部大雨機率。周六至下周...

搶iPhone 16開賣頭香 工程師備妥帳篷、一家4口輪班

iPhone 16將在20日全台開賣，電信通路祭出優惠吸引買氣，台灣大哥大門市已出現「頭香哥」，是一名從台中騎車北上的工...

撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高最多漲36元

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部今年5月核定調整運價漲幅上限。國光客運今表示，10月3日起調漲29條中長程路線...

老奶奶手指有斑塊 濕疹藥擦了一年都沒好才發現是癌症

94歲蔡老太太右手無名指出現斑塊，長達一年，擦遍濕疹藥膏卻沒有改善，直到在北榮切片檢查，才發現是「鱗狀細胞原位癌」。院方...

對流雲系發展旺盛 18縣市豪大雨狂炸至晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天嘉義縣山區及新竹縣、南投縣、台南市有局部大雨或豪雨，西半部地...

電影「搖滾教室」改編成音樂劇 現場宛如演唱會

百老匯音樂劇「搖滾教室」首次訪台，這週起在台北國家戲劇院登場。「搖滾教室」改編自2003年好萊塢破億同名電影，由音樂劇作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。