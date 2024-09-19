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2025威尼斯建築雙年展台灣館 成大建築系代表參加

中央社／ 台北19日電
國立成功大學建築系將代表台灣參加明年第19屆威尼斯建築雙年展。圖為第18屆威尼斯建築雙年展台灣館。圖／聯合報系資料照片
國立成功大學建築系將代表台灣參加明年第19屆威尼斯建築雙年展。圖為第18屆威尼斯建築雙年展台灣館。圖／聯合報系資料照片

代表台灣參加明年第19屆威尼斯建築雙年展團隊出爐，由國立成功大學建築系的「[無]－信仰」（Non-Belief）獲選，重新地審視台灣在全球化與地緣政治背景下的空間策略。

第19屆威尼斯建築雙年展大會主題設定為「智慧、自然、人工、集體」，策展人卡洛．拉蒂（CarloRattie）更以Intelligens這個字詞來探索未來形式的集體智慧，將於2025年5月10日至11月23日在義大利普里奇歐尼宮展出。

國立台灣美術館館長陳貺怡今天在記者會表示，自2000年起，國美館承辦威尼斯建築雙年展台灣館，每2年選出代表性的台灣建築策展提案在義大利展出，希望透過這場盛事提升台灣建築國際能見度，讓台灣重要理念與國際交流。

今年共有4組團隊參與競逐，經初複審程序後成大團隊脫穎而出，本屆評審團由張基義、王嘉驥、吳光庭、侯君昊、徐明松、曾成德與漆志剛組成。

評審委員徐明松指出，建築的重要內涵在於文化，建築設計應自由無拘，文化養成卻不可忽視，他以建築師高而潘和陳其寬為例，強調他們的傑出作品深受自身成長時代與文化影響。徐明松表示，委員們對成大的提案有共識，毫無懸念通過其入選，因為提案理念呈現台灣的歷史與文化脈絡。

策展人、成大建築系教授薛丞倫現場也分享，他們在提案中重新審視台灣在全球化與地緣政治背景下的空間策略，同時受美國藝術家羅伯特．史密森（Robert Smithson）的「非場域（non-site）」理論啟發，強調地景的缺席、置換與二元性，通過抽象架構來反思建築、實質環境與再現之間的關係。

「[無]－信仰」由薛丞倫與協同策展人吳秉聲、蘇孟宗、江松長帶領國立成功大學建築學系團隊，探索並定義當代台灣建築師的集體智慧表現和未來設計的展場領域，以「效率」、「科技」、「控制」3個面向的研究與設計提案回應大會命題。

團隊預計在展場中央設置6組平行裝置，象徵台灣從北到南切過主要都市聚落的6個剖面切片。同時透過工作坊和論壇，將台灣館作為具公共歷史、生活體驗、媒體數位技術的平台，與觀眾互動，建構新的台灣建築觀點。

團隊 威尼斯建築雙年展 成功大學

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