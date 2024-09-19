生態插畫家劉伯樂過世 畢生畫下400多種鳥

生態畫家、曾獲豐子愷兒童圖畫書首獎的劉伯樂，15日傍晚過世，享壽73歲。劉伯樂生前勤於觀察生態，以畫筆畫下400多種鳥。過世消息傳出，文友紛表哀悼。

中華民國兒童文學學會理事長黃惠鈴今天在臉書貼出訃聞，並表示「台灣畫鳥達人劉伯樂老師，無憂無慮，到天上遨遊了」，黃惠鈴同時代家屬說明「如果近日有什麼邀約與稿約，無法履行，敬請見諒」。

黃惠鈴接受中央社記者電話採訪表示，她在聯經出版社服務時，曾與劉伯樂合作，到過許多地方拍照、調查，並出版「有鳥飛過」等書，覺得劉伯樂的心思和他的畫一樣細膩，同時也有他可愛的地方。

黃惠鈴說，劉伯樂人如其圖、人如其文，因為喜歡鳥，所以自稱「劉鳥」，但熟悉他的人都叫他「阿伯」，他為人親切隨和，同時不吝提攜後進，早年在教育廳兒童讀物小組當編輯時，提攜過不少年輕的插畫家。

作家、「上下游副刊」總編輯古碧玲接受中央社記者電話訪問表示，劉伯樂能寫能畫，自稱是鄉下孩子，他曾分享自己之所以會畫鳥，是因為在台灣省教育廳當美編時，遇到插畫家拖稿，為了避免開天窗，乾脆自己去拍鳥，回來自己參考著畫，沒想到至今累積畫了400多種鳥。

劉伯樂去年曾接受古碧玲邀請上Podcast節目，古碧玲說，劉伯樂認為畫鳥最難之處是畫腳跟嘴，其中的變化及差異，差一點就可能畫錯而產生誤導，因此不能馬虎。劉伯樂除了上山下海觀察鳥，最常做的事是觀察北投居家附近的鳥，從中發現鳥類生態的細微變化。

劉伯樂生於1952年，曾自述自己生在世界上最美的地方─南投縣埔里鎮，劉伯樂的母親為了他的學業教育「三遷」到平地，期間曾遇八七水災，劉伯樂的童年過得既辛苦又快樂，文化大學美術系畢業後，曾獲第1屆「全國油畫大展」特優，隨後進入省教育廳兒童讀物出版部任職，擔任「中華兒童百科全書」美術編輯。

劉伯樂著作等身，畫工細膩且充滿人文關懷，作品曾入選歐洲插畫大展，所創作圖畫書得過時報開卷好書、讀書人年度好書、中華兒童文學獎、楊喚兒童文學獎，繪本「我看見一隻鳥」獲第3屆「豐子愷兒童圖畫書獎」首獎，新作「再見Bye-Bye，何處是鳥家」入圍本屆金鼎獎。

劉伯樂告別式將於10月2日在台北市懷愛館（二殯）舉行。