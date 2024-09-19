921周年 紀錄片揭加拿大記者返台尋「影中人」

加拿大攝影記者史密斯當年拍攝許多921地震後的照片，在921地震25週年前夕回到台灣，於紀錄片「重返921」尋訪當年照片裡的救難英雄與倖存者。加拿大駐台辦事處今天舉行紀錄片首映會，回顧過去並展望未來。

適逢921地震25週年，加拿大駐台辦事處今天下午舉行「重返921」（Revisiting 921）紀錄片首映。「重返921」以史密斯（David Smith）當年所拍攝的3張照片，走訪台北、台中與南投等地，尋找照片中的消防隊員、義消與從地震中倖存的小嬰兒，並回顧這場地震對片中人物的影響。

加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel）致詞表示，921地震對於台灣有重要意義，當年許多在台加拿大人也受到影響，感謝台灣各界的援助，而加拿大當時在地震後也派出救難隊來台救災，並且捐款給台灣，25年過後的台灣更有能力且具韌性應對地震、颱風等天災，使得生活在台灣的人們能夠更加的安全。

史密斯透過視訊指出，拍攝紀錄片的過程中，能夠找到照片中的被攝者感到非常幸運，過程中勾起了許多回憶，心中的感受仍然強烈，想起台灣災民所受到的痛苦以及親人逝去，又看到台灣人如何互相幫助與團結在一起的精神，而採訪921地震也改變他的一生與職涯。

「重返921」導演鄭凱駿指出，無法預期地震何時發生，但台灣自921地震以及之後的地震，學習到了許多經驗，透過各種準備與努力，來降低的許多傷亡，這也是他希望能透過片中尋訪倖存者、救難者與經歷地震的人們的故事，向觀眾呈現這個故事。

當年在台中擔任英文報紙記者，目前是康百視雜誌（Compass Magazine）總編輯的美國人何道明（Douglas Habecker），在紀錄片中陪同史密斯一同重返當年中部災區，尋找史密斯所拍攝照片的「影中人」。

何道明今天也出席首映會，致詞表示幾乎忘記921已經是25年前的事，在片中走訪中部各地時讓回憶逐漸浮現，當年報導921地震，欽佩台灣人民的韌性以及善心，並且展現「台灣最美的資源就是人」。