搶iPhone 16開賣頭香 工程師備妥帳篷、一家4口輪班

iPhone 16將在20日全台開賣，電信通路祭出優惠吸引買氣，台灣大哥大門市已出現「頭香哥」，是一名從台中騎車北上的工程師，自昨晚9時開始排隊並備妥帳篷；遠傳門市也出現一家4口來排隊，準備輪班熬夜搶頭香。

蘋果iPhone 16將在20日全台開賣，包括蘋果官方Apple Store、電信三雄、各大蘋果授權通路與電商等，全都嚴陣以待，業者相當看好今年買氣，由於多數民眾購機以電信門號綁約為主，預料電信通路仍是iPhone開賣主要戰場。

今年是電信產業從5家整併為3家後，首度迎接iPhone開賣，電信三雄分頭舉辦iPhone 16開賣會，並祭出各項優惠炒熱話題與商機，吸引果粉前來搶購。

台灣大哥大台北文創門市已出現首位排隊民眾，來自台中的黃先生是一名工程師，他表示，18日下午3時從台中騎車一路淋雨來台北，晚間9時開始排隊，備好食物、飲水和帳篷，瞄準iPhone 16 Pro沙漠金512GB，排解排隊時間的方法是用電腦寫程式，心情很輕鬆，像是「換個地方工作」，非常期待AI功能。

遠傳三創門市今天也出現一家4口不畏飄雨前來排隊，遠傳指出，民眾在上午10時左右到場，打算與家人輪班熬夜搶頭香，預計會讓全家人都換新機，瞄準iPhone Pro 128GB，不限顏色。

中華電今年首度在北、中、高舉辦iPhone 16首賣會，體恤果粉排隊辛勞，今年改採線上登記，日前已公布180名果粉可於20日上午6時起開放報到。

iPhone 16系列先前已在13日開放預購，儘管有分析師指出，全球首周末預購量預估年減約12.7%，Pro機型需求低於預期，原因可能包括AI功能未隨著新機發售同步上線、中國市場競爭激烈仍影響iPhone需求。

台灣業者仍相當樂觀看待今年換機潮，電信高層表示，iPhone 16陸續導入AI功能、晶片大幅升級，但價格不變，預購量比原先預期的2成更高。

德誼數位總經理鄧美慧表示，觀察目前預購和供貨狀態，預估今年iPhone 16將比去年有10%到15%的成長，而Pro max的到貨量和預購量供需會最緊張。