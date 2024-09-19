台藝術家蔡小季奇妙展 銀耳、愛玉子躍登倫敦設計節

由台灣建築設計師兼藝術家蔡小季創辦的倫敦禮物博物館，今年再度與倫敦設計節（London Design Festival）合作，以「來自世界各地的奇怪而美妙的事物」為主題，其中台灣人再熟悉不過的銀耳和愛玉子展品讓英國民眾驚奇不已。

倫敦禮物博物館（Travel Things Museum）由蔡小季（Jill Tsai）創辦，熱愛旅行的她擁有許多各國收藏品。她提到，朋友來家中參觀時，眾多的收藏常讓他們驚嘆彷彿置身博物館，這也啟發她創立屬於自己的博物館。

今年是倫敦禮物博物館第4年參與倫敦設計節，於14至22日在倫敦東部肖爾迪奇（Shoreditch）展出。作為一個非營利組織，博物館屬於社區利益公司（Community Interest Company, CIC），本業為建築師的蔡小季，平時抽空策劃展覽，一年一度利用不同的主題展示收藏品，吸引來自世界各地的遊客參觀。

這次展覽以「來自世界各地的奇怪而美妙的事物」（Weird & Wonderful Things From Around The World）為主題，展出來自不同地區與文化的收藏品。蔡小季說，許多參展者看見自己國家的物品時，除了興奮外，還會分享關於物品的知識。而她很開心能夠透過這個展覽，促進不同文化間的交流。

起初博物館的展品大多為蔡小季的私人收藏，但隨著展覽的推廣，她結識了許多有相同興趣的朋友，並開始接受他們的捐贈。像是今年來自美國佛羅里達州（Florida）的收藏家提供珍藏眾多關於航空公司的收藏品，包括行李吊牌、機票文件夾與安全資訊卡等。

另外也有1位居住在賽普勒斯（Cyprus）收藏家捐贈給蔡小季的展品，是將孩子的麥當勞快樂兒童餐的玩具收集起來，而這些玩具已經超過20年歷史。

世界各地的收藏品中也能見到有趣的台灣元素。蔡小季將台灣常見的乾貨銀耳與愛玉子納入展覽中，她指出，這些物品對台灣人而言十分熟悉，但需要仔細思考如何向英國民眾解釋，因為這兩樣物品對西方參展者而言是全新的事物。

她選擇以「純素膠原蛋白」來形容銀耳，「純素果凍」來比喻愛玉子，讓當地民眾更好了解並以自己所熟悉的東西來想像。這也呼應了她辦展的初衷，透過展品搭建不同文化間的橋樑。

這次展覽團隊主要由在英國的台灣人組成，蔡小季藉由這次展覽提攜在倫敦學習藝術相關科系的學生，提供他們實踐專業的機會。她表示，台灣學生非常聰明也很努力，希望能夠替他們創造更多機會。

倫敦設計節為年度盛典，於2003年開始至今已舉辦超過20年，至今已發展成重要的設計節慶之一。倫敦設計節也在相關產業的發展中扮演重要角色，鞏固英國處於全球商業、文化、旅遊和創意的重要地位。 除了世界各地的收藏品，展覽中也能見到台灣元素，蔡小季將台灣常見的乾貨銀耳與愛玉子納入倫敦設計展中。圖攝於17日。圖／中央社