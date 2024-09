台藝術家蔡小季奇妙展 銀耳、愛玉子躍登倫敦設計節

由台灣建築設計師兼藝術家蔡小季創辦的倫敦禮物博物館,今年再度與倫敦設計節(London Design Festival)合作,以「來自世界各地的奇怪而美妙的事物」為主題,其中台灣人再熟悉不過的銀耳和愛玉子展品讓英國民眾驚奇不已。

倫敦禮物博物館(Travel Things Museum)由蔡小季(Jill Tsai)創辦,熱愛旅行的她擁有許多各國收藏品。她提到,朋友來家中參觀時,眾多的收藏常讓他們驚嘆彷彿置身博物館,這也啟發她創立屬於自己的博物館。

今年是倫敦禮物博物館第4年參與倫敦設計節,於14至22日在倫敦東部肖爾迪奇(Shoreditch)展出。作為一個非營利組織,博物館屬於社區利益公司(Community Interest Company, CIC),本業為建築師的蔡小季,平時抽空策劃展覽,一年一度利用不同的主題展示收藏品,吸引來自世界各地的遊客參觀。

這次展覽以「來自世界各地的奇怪而美妙的事物」(Weird & Wonderful Things From Around The World)為主題,展出來自不同地區與文化的收藏品。蔡小季說,許多參展者看見自己國家的物品時,除了興奮外,還會分享關於物品的知識。而她很開心能夠透過這個展覽,促進不同文化間的交流。

起初博物館的展品大多為蔡小季的私人收藏,但隨著展覽的推廣,她結識了許多有相同興趣的朋友,並開始接受他們的捐贈。像是今年來自美國佛羅里達州(Florida)的收藏家提供珍藏眾多關於航空公司的收藏品,包括行李吊牌、機票文件夾與安全資訊卡等。

另外也有1位居住在賽普勒斯(Cyprus)收藏家捐贈給蔡小季的展品,是將孩子的麥當勞快樂兒童餐的玩具收集起來,而這些玩具已經超過20年歷史。

世界各地的收藏品中也能見到有趣的台灣元素。蔡小季將台灣常見的乾貨銀耳與愛玉子納入展覽中,她指出,這些物品對台灣人而言十分熟悉,但需要仔細思考如何向英國民眾解釋,因為這兩樣物品對西方參展者而言是全新的事物。

她選擇以「純素膠原蛋白」來形容銀耳,「純素果凍」來比喻愛玉子,讓當地民眾更好了解並以自己所熟悉的東西來想像。這也呼應了她辦展的初衷,透過展品搭建不同文化間的橋樑。

這次展覽團隊主要由在英國的台灣人組成,蔡小季藉由這次展覽提攜在倫敦學習藝術相關科系的學生,提供他們實踐專業的機會。她表示,台灣學生非常聰明也很努力,希望能夠替他們創造更多機會。

倫敦設計節為年度盛典,於2003年開始至今已舉辦超過20年,至今已發展成重要的設計節慶之一。倫敦設計節也在相關產業的發展中扮演重要角色,鞏固英國處於全球商業、文化、旅遊和創意的重要地位。 除了世界各地的收藏品,展覽中也能見到台灣元素,蔡小季將台灣常見的乾貨銀耳與愛玉子納入倫敦設計展中。圖攝於17日。圖/中央社