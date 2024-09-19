快訊

黎巴嫩爆炸案 士檢指揮國安調查官搜索BAC在台辦事處

黃珊珊稱京華城都計法授權 何孟樺轟慘不忍賭：她忘了2件事

台藝術家蔡小季奇妙展 銀耳、愛玉子躍登倫敦設計節

中央社／ 倫敦19日專電
今年為倫敦禮物博物館與倫敦設計節第4度合作，圖為博物館創辦人兼策展人蔡小季（左3）與設計團隊成員合影。圖攝於17日。圖／中央社
今年為倫敦禮物博物館與倫敦設計節第4度合作，圖為博物館創辦人兼策展人蔡小季（左3）與設計團隊成員合影。圖攝於17日。圖／中央社

由台灣建築設計師兼藝術家蔡小季創辦的倫敦禮物博物館，今年再度與倫敦設計節（London Design Festival）合作，以「來自世界各地的奇怪而美妙的事物」為主題，其中台灣人再熟悉不過的銀耳和愛玉子展品讓英國民眾驚奇不已。

倫敦禮物博物館（Travel Things Museum）由蔡小季（Jill Tsai）創辦，熱愛旅行的她擁有許多各國收藏品。她提到，朋友來家中參觀時，眾多的收藏常讓他們驚嘆彷彿置身博物館，這也啟發她創立屬於自己的博物館。

今年是倫敦禮物博物館第4年參與倫敦設計節，於14至22日在倫敦東部肖爾迪奇（Shoreditch）展出。作為一個非營利組織，博物館屬於社區利益公司（Community Interest Company, CIC），本業為建築師的蔡小季，平時抽空策劃展覽，一年一度利用不同的主題展示收藏品，吸引來自世界各地的遊客參觀。

這次展覽以「來自世界各地的奇怪而美妙的事物」（Weird & Wonderful Things From Around The World）為主題，展出來自不同地區與文化的收藏品。蔡小季說，許多參展者看見自己國家的物品時，除了興奮外，還會分享關於物品的知識。而她很開心能夠透過這個展覽，促進不同文化間的交流。

起初博物館的展品大多為蔡小季的私人收藏，但隨著展覽的推廣，她結識了許多有相同興趣的朋友，並開始接受他們的捐贈。像是今年來自美國佛羅里達州（Florida）的收藏家提供珍藏眾多關於航空公司的收藏品，包括行李吊牌、機票文件夾與安全資訊卡等。

另外也有1位居住在賽普勒斯（Cyprus）收藏家捐贈給蔡小季的展品，是將孩子的麥當勞快樂兒童餐的玩具收集起來，而這些玩具已經超過20年歷史。

世界各地的收藏品中也能見到有趣的台灣元素。蔡小季將台灣常見的乾貨銀耳與愛玉子納入展覽中，她指出，這些物品對台灣人而言十分熟悉，但需要仔細思考如何向英國民眾解釋，因為這兩樣物品對西方參展者而言是全新的事物。

她選擇以「純素膠原蛋白」來形容銀耳，「純素果凍」來比喻愛玉子，讓當地民眾更好了解並以自己所熟悉的東西來想像。這也呼應了她辦展的初衷，透過展品搭建不同文化間的橋樑。

這次展覽團隊主要由在英國的台灣人組成，蔡小季藉由這次展覽提攜在倫敦學習藝術相關科系的學生，提供他們實踐專業的機會。她表示，台灣學生非常聰明也很努力，希望能夠替他們創造更多機會。

倫敦設計節為年度盛典，於2003年開始至今已舉辦超過20年，至今已發展成重要的設計節慶之一。倫敦設計節也在相關產業的發展中扮演重要角色，鞏固英國處於全球商業、文化、旅遊和創意的重要地位。

除了世界各地的收藏品，展覽中也能見到台灣元素，蔡小季將台灣常見的乾貨銀耳與愛玉子納入倫敦設計展中。圖攝於17日。圖／中央社
除了世界各地的收藏品，展覽中也能見到台灣元素，蔡小季將台灣常見的乾貨銀耳與愛玉子納入倫敦設計展中。圖攝於17日。圖／中央社

蔡小季與倫敦設計節合作，9月14至22日在倫敦東部肖爾迪奇舉辦展覽。圖攝於17日。圖／中央社
蔡小季與倫敦設計節合作，9月14至22日在倫敦東部肖爾迪奇舉辦展覽。圖攝於17日。圖／中央社

倫敦 博物館 設計師

延伸閱讀

英將關最後1座煤電廠 創G7首例

福灣巧克力攜手藝術家優席夫 「南島之秋」限量發行

富邦美術館推新宮晉「宇宙」 風動藝術家首次來台個展

西歐第一胖！英國祭出重拳打擊兒童肥胖問題 晚間9點前禁播垃圾食物廣告

相關新聞

明起南部恐連日迎雨 周日各地有望降溫至2字頭

中央氣象署指出，今晚到明天南部、東南部、澎湖有不定時雷雨，午後南部、東南部、中部地區及各地山區有局部大雨機率。周六至下周...

搶iPhone 16開賣頭香 工程師備妥帳篷、一家4口輪班

iPhone 16將在20日全台開賣，電信通路祭出優惠吸引買氣，台灣大哥大門市已出現「頭香哥」，是一名從台中騎車北上的工...

撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高最多漲36元

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部今年5月核定調整運價漲幅上限。國光客運今表示，10月3日起調漲29條中長程路線...

老奶奶手指有斑塊 濕疹藥擦了一年都沒好才發現是癌症

94歲蔡老太太右手無名指出現斑塊，長達一年，擦遍濕疹藥膏卻沒有改善，直到在北榮切片檢查，才發現是「鱗狀細胞原位癌」。院方...

對流雲系發展旺盛 18縣市豪大雨狂炸至晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天嘉義縣山區及新竹縣、南投縣、台南市有局部大雨或豪雨，西半部地...

電影「搖滾教室」改編成音樂劇 現場宛如演唱會

百老匯音樂劇「搖滾教室」首次訪台，這週起在台北國家戲劇院登場。「搖滾教室」改編自2003年好萊塢破億同名電影，由音樂劇作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。