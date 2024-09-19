明起南部恐連日迎雨 周日各地有望降溫至2字頭

中央氣象署指出，今晚到明天南部、東南部、澎湖有不定時雷雨，午後南部、東南部、中部地區及各地山區有局部大雨機率。周六至下周二受低壓帶影響，各地有短延時強降雨，甚至局部大雨發生機率，尤其下周日南部、東南部山區有局部豪雨機率，連日炎熱天氣有望這此時舒緩，各地普遍降溫為28至31度。

氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天環境由東北風偏南風，南方雲系北移影響，天氣不穩定，南部、東南部、澎湖有不定時雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雨，南部、東南部、中部地區及各地山區有局部大雨機率。

林定宜表示，周六至下周二受低壓帶影響，各地有短延時強降雨，甚至局部大雨發生機率，尤其下周日南部、東南部山區有局部豪雨機率，沿海及離島地區要注意8到9級強陣風。

林定宜指出，下周三低壓帶遠離，降雨趨緩，但環境偏南風，中南部仍有不定時局部短暫雨，其他地區多雲到晴午後有短暫雷陣雨。下周四水氣偏多，迎風面北部、東北部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，他表示，明天各地約32至35度。下周日至周一由於水氣較多，各地普遍降溫為28至31度，且大部分縣市都在30度以下，但周二起雨勢趨緩，溫度又會再回升。

林定宜也說，葡萄桑颱風預計今晚進入浙江杭州灣，登陸後就會減弱；蘇力颱風今天下午2點登陸越南，持續向西進行，對台灣皆無影響。另外，菲律賓東方海面雖然還有熱帶擾動，但未必會發展成颱風，要再觀察。

另外，他表示，明後天基隆北海岸、東半部、西南部、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖及馬祖要留意長浪發生；澎湖、金門及馬祖適逢年度大潮，周六前要留意海水倒灌跟積淹水。