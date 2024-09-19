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撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

航測主題展走出台北 20日東勢林業文化園區登場

中央社／ 台北19日電

農業部林業署航測及遙測分署今天表示，20日起將在台中市東勢林業文化園區舉辦「飛高高，看我家-2024航測主題展」，為首次走出台北，可從上帝視角俯視家園，邀請民眾參與。

農業部林業及自然保育署航測及遙測分署發布新聞指出，東勢地區是早期林業發展重鎮，20日起在東勢林業文化園區舉辦的「飛高高，看我家-2024航測主題展」，將提供民眾了解當地發展歷程的變化。

航測及遙測分署並說，現場將特別提供園區及鄰近石岡大壩的今昔照片，讓看展的民眾得以了解地景的時空變化；並將珍藏的儀器設備移至東勢展出，可目睹早期航攝使用的底片式相機、底片匣及膠捲；而且透過立體鏡，可從上帝的視角，以3D立體影像俯視家園。

另外，展覽期間也規劃多場主題活動，包含邀請空拍員現身說法航拍作業流程、分享印象深刻的經驗，也將走訪東勢林業文化園區，比對不同時期的航攝影像，呼籲民眾把握展期前往。

詳情可至航測及遙測分署官網及「林業保育署航測及遙測分署-360Face Facebook粉絲專頁」了解。

空拍 農業部 飛高高

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