老奶奶手指有斑塊 濕疹藥擦了一年都沒好才發現是癌症

94歲蔡老太太右手無名指出現斑塊，長達一年，擦遍濕疹藥膏卻沒有改善，直到在北榮切片檢查，才發現是「鱗狀細胞原位癌」。院方考量患者年事已高，加上手指上不容易手術，因此採取「光動力治療」，經過兩次治療後，病灶消除。

皮膚上皮細胞癌包含基底細胞癌及鱗狀細胞癌，台北榮總皮膚部主治醫師張綜顯說，此為常見皮膚癌。日光角化症則是一種癌前期病變，因為病灶外觀為紅、黑色的脫屑斑塊，常被誤以為是濕疹，久治不癒才前來求診，可能因此延誤治療。

張綜顯指出，表淺上皮細胞癌，或是日光角化症的患者，若不想手術、年紀大或共病多而不宜手術，或具局部多發性病灶，光動力治療是合適的選擇。「光動力治療」為在患部塗抹感光劑，再經適當光線照射，使代謝後的感光劑釋放自由基，達到破壞癌細胞的目的，也適合分佈廣泛的多發性病灶。

張綜顯說，通常經過1到3次療程，大部分的皮膚表淺上皮細胞癌及日光角化症可以徹底被清除。

另，加上光動力治療被證實有減少皮膚細紋、色素不均的效果，北榮也引入較低濃度的感光劑也可以用在其他良性皮膚疾病，例如青春痘、酒糟以及生殖器病毒疣（俗稱菜花）等。