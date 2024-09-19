快訊

撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

老奶奶手指有斑塊 濕疹藥擦了一年都沒好才發現是癌症

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
蔡老太太的兒子（右）說明母親手指「鱗狀細胞原位癌」，接受光動力治療後復原良好。 圖／台北榮總提供
蔡老太太的兒子（右）說明母親手指「鱗狀細胞原位癌」，接受光動力治療後復原良好。 圖／台北榮總提供

94歲蔡老太太右手無名指出現斑塊，長達一年，擦遍濕疹藥膏卻沒有改善，直到在北榮切片檢查，才發現是「鱗狀細胞原位癌」。院方考量患者年事已高，加上手指上不容易手術，因此採取「光動力治療」，經過兩次治療後，病灶消除。

皮膚上皮細胞癌包含基底細胞癌及鱗狀細胞癌，台北榮總皮膚部主治醫師張綜顯說，此為常見皮膚癌。日光角化症則是一種癌前期病變，因為病灶外觀為紅、黑色的脫屑斑塊，常被誤以為是濕疹，久治不癒才前來求診，可能因此延誤治療。

張綜顯指出，表淺上皮細胞癌，或是日光角化症的患者，若不想手術、年紀大或共病多而不宜手術，或具局部多發性病灶，光動力治療是合適的選擇。「光動力治療」為在患部塗抹感光劑，再經適當光線照射，使代謝後的感光劑釋放自由基，達到破壞癌細胞的目的，也適合分佈廣泛的多發性病灶。

張綜顯說，通常經過1到3次療程，大部分的皮膚表淺上皮細胞癌及日光角化症可以徹底被清除。

另，加上光動力治療被證實有減少皮膚細紋、色素不均的效果，北榮也引入較低濃度的感光劑也可以用在其他良性皮膚疾病，例如青春痘、酒糟以及生殖器病毒疣（俗稱菜花）等。

患者 手術 醫師

延伸閱讀

女子胸背部出現不規則紅棕及咖啡色斑塊 診斷為罕見系統性疾病

老婦手指冒不明斑塊以為濕疹 1年不癒竟是皮膚癌

6年間鼻涕流不停 敘利亞男檢查發現「大腦漏水」

小米粽案北榮檢驗氰化物陰性 聚乙醛標準品今到貨

相關新聞

撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高最多漲36元

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部今年5月核定調整運價漲幅上限。國光客運今表示，10月3日起調漲29條中長程路線...

老奶奶手指有斑塊 濕疹藥擦了一年都沒好才發現是癌症

94歲蔡老太太右手無名指出現斑塊，長達一年，擦遍濕疹藥膏卻沒有改善，直到在北榮切片檢查，才發現是「鱗狀細胞原位癌」。院方...

對流雲系發展旺盛 18縣市豪大雨狂炸至晚間

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天嘉義縣山區及新竹縣、南投縣、台南市有局部大雨或豪雨，西半部地...

大低壓帶影響 水氣偏多24日前全台有雨

氣象署表示，今晚起南方水氣北移，一直到明天南部地區都可能有局部大雨發生；21日至24日大低壓帶影響，全台都有大雨發生機會...

全台有23萬名心房顫動患者 彰基提醒兩大隱藏心臟病

根據衛生福利部統計，心血管疾病常年居於10大死因的第二位，彰基醫學中心為響應2024年度世界心臟日，今天及明天舉辦專題講...

明起南部恐連日迎雨 周日各地有望降溫至2字頭

中央氣象署指出，今晚到明天南部、東南部、澎湖有不定時雷雨，午後南部、東南部、中部地區及各地山區有局部大雨機率。周六至下周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。