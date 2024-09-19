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撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高最多漲36元
國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部今年5月核定調整運價漲幅上限。國光客運今表示，10月3日起調漲29條中長程路線票價，台北-高雄路線最高調漲36元，各路線平均調幅則在6%左右，後續也將針對短途路線調漲研議。
國道客運運價已約18年未調整，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會去年起陸續提送運價調漲案，交通部今年5月核定四排座基本運價漲幅不超過5%、三排座不超過19.5%，短途漲幅可由TPASS月票吸收，中長途則由政府補貼漲幅3分之2。
公路局截至8月中統計，國道客運已有6條路線轉嫁至票價調漲，最高漲14元，另有3條路線陸續實施中。國光客運今則一口氣宣布將調漲29條中長程路線票價，其中北高路線最高調漲36元。
國光客運表示，此次調漲的29條路線幾乎涵蓋公司大部分的中長途路線，其中，以1838台北-高雄路線調漲36元最多，其他平均漲幅都在6%左右，皆在公路局核定調幅內。
國光客運指出，為合理反映運價成本以提升軟硬體服務及員工待遇，此次調整價格為不得不的決定，且公司擔心漲幅過高會引發民眾反彈，多數路線未一次漲足，另研議針對先前已購買套票的旅客，在期限內不須補價差，後續也將同步推出促銷方案，盡量照顧旅客。
此外，國光客運也說，公司後續也將針對短程路線調漲票價研議，由於目前有TPASS通勤月票可因應，對民眾影響不會太大。
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