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撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

台灣年均14萬人次遊捷克 4大關鍵字吸引旅客

中央社／ 台北19日電

據統計，平均1年約有14萬多名台灣旅客到捷克旅遊，捷克觀光局指出，當地有建築古蹟、傳統文化、溫泉水療跟美食美酒等4大關鍵字，期望可以更多旅客赴捷克且停留時間增加。

捷克觀光局今天舉辦捷克旅遊卓越貢獻獎頒獎典禮，根據統計，扣除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，平均1年有14萬多名台灣旅客赴捷克旅遊，其中加利利旅行社已經帶超過10萬名旅客赴捷克，因此捷克觀光局頒發捷克旅遊卓越貢獻獎。

捷克觀光局說，台灣旅客人數在疫情後逐年成長，去年有14萬1521人次赴捷克旅遊，今年前2季也有8萬4398人次造訪捷克。

捷克觀光局日本兼台灣辦事處主任巴士杰介紹，捷克旅遊有4大關鍵字，包含建築古蹟、傳統文化、溫泉水療跟美食美酒。

巴士杰指出，捷克就像是露天博物館，到處都有百年建築，目前捷克有17處世界文化遺產，而傳統文化上，則有國王騎行、懺悔節遊行、木偶表演等供旅客欣賞。

巴士杰說，跟台灣不同，捷克的溫泉拿來泡澡的比較少，主要拿來喝的。

獲獎的加利利旅行社董事長彭榮富說，35年前是他第一次到捷克的土地，就讓他愛上了布拉格，因此成立加利利旅行社的3年後，進軍歐洲市場第1個選擇就是捷克。

彭榮富說，透過旅遊的交流，可以讓雙方知道對方是什麼樣的人，每個觀光客到捷克都捨不得離開。

巴士杰指出，由於現在台北飛往捷克航班載客率高，因此希望能增加更多航班，除了華航外，也希望長榮航空、星宇航空可以加入直飛行列。

巴士杰說，現在捷克對台灣認識的越來越多，赴捷克自由行的旅客也有增加趨勢，希望人數增加外，過夜數也可以拉長，今年也將在台灣正式亮相捷克的吉祥物獅丸哥，要向台灣旅客介紹捷克。

捷克 觀光局

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