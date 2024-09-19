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陽明交大醫院獲捐贈巡迴醫療車 「小規機」投入偏鄉居家服務
國立陽明交通大學附設醫院除提升醫療品質，也致力使偏鄉社區族群也能獲得完善照護，今天獲得沃亞科技捐贈一輛9人座的巡迴醫療車，這輛車專門用於小規模多機能（小規機）服務、偏鄉醫療及居家照護，將可大大提升醫療照護的可及性與便利性。
這輛巡迴醫療車可接送失能及失智症患者至醫院參與日間照護，讓有長照需求的民眾能在熟悉的社區獲得長照服務，自在安心生活；這輛車也可被用於偏鄉地區，解決當地居民因交通不便而無法定期就醫的問題，提供持續定期醫療照護；在居家醫療服務方面，便於醫療團隊進行居家訪視，家屬與被照顧者無需東奔西跑，減輕負擔。
持續推動高品質醫療服務，致力於讓偏鄉與社區族群也能獲得完善的醫療照護。醫院於今日(9/19)榮幸接受沃亞科技捐贈的一輛「現代汽車Staria GLD-A九人座」巡迴醫療車，這輛車將專門用於小規模多機能服務（小規機）、偏鄉醫療及居家照護，進一步提升宜蘭地區居民的醫療可及性與照護便利性。
沃亞科技總經理郭一男表示，秉持取之社會、用之社會的精神，企業不僅追求利潤，更應肩負社會責任，尤其在醫療資源相對不足的偏鄉地區，醫療服務格外重要，沃亞希望透過捐贈巡迴醫療車，造福宜蘭地區民眾，協助醫院提升社區醫療服務的便利性，將優質的醫療資源延伸到每個角落。
郭一男說，這次捐贈不僅是對醫療人員敬意，也是沃亞科技回饋社會一部分，期盼這輛巡迴醫療車能成為醫療關懷的橋樑，讓醫療服務不再局限於醫院，而是走進每個需要的社區。
陽明交大醫院院長楊純豪回贈感謝狀及健檢卡給沃亞科技，楊純豪表示，感謝沃亞慷慨捐贈，這輛巡迴醫療車將成為醫院的「小規機」，偏鄉及居家醫療服務中的重要助力，將醫療服務送到最需要地方。
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