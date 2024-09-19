女子胸背部出現不規則紅棕及咖啡色斑塊 診斷為罕見系統性疾病

40歲女子一年半前發現胸部和背部有少許不規則的紅棕色及咖啡色斑塊，雖未感疼痛或搔癢，但皮膚病灶隨時間逐漸增加蔓延至四肢，讓她十分困擾。多方輾轉就醫，經轉介至新竹台大分院生醫醫院皮膚部求診，診斷為皮膚系統性漿細胞增生症（簡稱CSP），經治療預後良好。但醫師建議必須定期追蹤檢查，避免可能出現的相關併發症。

台大分院皮膚部醫師蔡昀儒指出，CSP主要以皮膚症狀表現，且是極為罕見的系統性疾病，多見於亞洲人，尤其是日本人的個案報告特別多。病因目前仍未確認，但可能與IL-6（白細胞介素）等細胞因子異常增高有關。治療方面，儘管有多種治療選擇，包含外用、口服類固醇、外用calcineurin抑制劑、靜脈內免疫球蛋白注射、rituximab、thalidomide用藥及紫外線照光治療等，但目前缺乏公認最有效的首選療法。

蔡昀儒強調，這名女性病患僅有皮膚症狀的表現，通常預後良好，但由於CSP偶爾會表現出較為侵襲性及多器官侵犯的臨床進程，建議病人仍必須定期追蹤檢查，確保及時發現、治療，才能同步處理可能的相關併發症。

蔡昀儒提醒，如果發現有任何皮膚疾病或皮膚不明病灶，都應盡早諮詢皮膚專科醫師，提供專業診斷和治療，切勿相信偏方，耽誤治療的寶貴時間。