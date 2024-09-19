打造健康種薑趨近完成 可望強化國產薑生產穩定

為讓薑能穩定生產，種苗場今天表示，因有軟腐病等問題，為打造健康種薑供應，已從12個地區蒐集36個品系，其中7個品系並已進行田間試種，試種成功，可望提供健康種薑來源。

薑是國內料理不可或缺的食材，農業部種苗改良繁殖場發布新聞指出，生薑種植不易，且有軟腐病、萎凋病、青枯病等問題影響產量，民國106年起開始蒐集國內各地薑種，希望打造健康種苗供應原產地農民栽培。

種苗場指出，國內近5年薑的生產面積850公頃，南投、台東、花蓮、台中、苗栗等為主要產區，嘉義、屏東、新竹等為次要產區，共蒐集12個地區，包含廣東薑、竹薑、大薑、南洋薑等具地方特色的36個品系薑種。

種苗種說明，再透過3階段流程確認沒有會造成經濟危害的病原，才能建立無特定病原的優良單株，而且各品系已陸續在生產至G2健康種薑時，回到產業端栽培試驗，目前計有7個品系由產地農民進行田間試種，試種成功後，可望提供共同推動健康種薑計畫原產地農民使用，以穩定生產。

關於上述3階段流程，種苗場說，包含透過組織培養瓶苗去除真菌性病原危害，使用分子檢測技術確認沒有遭受胡瓜嵌紋病毒（CMV）感染，以及使用選擇性培養基篩檢，排除細菌性病害青枯病。

而要生產到G2健康種薑，種苗場說，是以無特定病原優良單株的母瓶進行組織培養增殖量化，將馴化出瓶的G0組培苗置於健康種苗溫室生長，收成G1種薑塊，建立採收調查紀錄後，再以G1種薑塊為薑種，種植於環控溫室中栽培管理，然後收成G2健康種薑。