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大低壓帶影響 水氣偏多24日前全台有雨

中央社／ 台北19日電
21日至24日大低壓帶影響，全台都有大雨發生機會。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
21日至24日大低壓帶影響，全台都有大雨發生機會。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

氣象署表示，今晚起南方水氣北移，一直到明天南部地區都可能有局部大雨發生；21日至24日大低壓帶影響，全台都有大雨發生機會，其中22、23日南部地區、東南部山區則留意有局部豪雨。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚至明天南方水氣北移，南部水氣偏多，南部、東南部、澎湖有不定時短暫陣雨或雷雨；明天南部整天易有大雨，午後各地局部短暫雷陣雨，中部地區、各山區午後留意局部大雨。

林定宜表示，21日至24日台灣在大低壓帶內，各地都易有短延時強降雨，並有局部大雨發生；其中22、23日由於風勢強，雨勢最盛，南部地區、東南部山區可能有局部豪雨發生。

林定宜指出，預估25日大低壓帶逐漸遠離台灣，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；26日轉偏東北風，北部、東半部水氣稍增多、有局部短暫陣雨，其他地區為午後局部短暫雨。

林定宜提醒，明天、21日基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生；另外，明天、21日澎湖、金門、馬祖逢年度大潮，西半部滿潮潮位偏高，沿海低窪地區要特別注意。

氣溫方面，林定宜提到，未來一週各地大致高溫為攝氏32至35度，明天東南部地區仍可能有局部36度以上高溫；其中22、23日由於風勢及降雨較明顯，各地高溫可能降至30度以下。

林定宜表示，目前在菲律賓東方海面仍有熱帶擾動在醞釀，但各國預測分歧大，後續發展須持續觀察。至於颱風葡萄桑預計今晚就會登陸浙江、颱風蘇力則已登陸越南，皆對台灣無直接影響。

澎湖 馬祖 高溫

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