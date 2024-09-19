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對流雲系發展旺！18縣市豪大雨特報 一路狂炸至晚間

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對流雲系發展旺盛 18縣市豪大雨狂炸至晚間

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，今天嘉義縣山區及新竹縣、南投縣、台南市有局部大雨或豪雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率。本報資料照
中央氣象署表示，今天嘉義縣山區及新竹縣、南投縣、台南市有局部大雨或豪雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率。本報資料照

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天嘉義縣山區及新竹縣、南投縣、台南市有局部大雨或豪雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署表示，豪雨範圍包括新竹縣、南投縣、嘉義縣山區、台南市；大雨為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

另外，氣象署也針對桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，預計持續至18時15分；南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市預計持續至17時45分。

氣象署也發布災防告警訊息，新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉可能有山區暴雨情形，並持續至晚間。

南投縣 嘉義 新竹

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