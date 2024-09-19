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撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

民歌慈善音樂會國慶日登場 為憨兒打造照護家園

中央社／ 台北19日電

覺行佛教基金會將於10月10日在台北舉行民歌慈善音樂會，所有收入不扣成本全部捐給苗栗幼安教養院，協助教養院為長期照顧的憨兒，打造一處專業照護的家園。

覺行佛教基金會發布新聞稿指出，幼安教養院的憨兒面臨老化、父母老去甚至離世後的照護，教養院決定打造一座專業照護的「憨老共融福祉園」，建築體進度已興建到4樓，但因營建工程費用、材料、人力等因素上漲，經費籌募還未達成，目前工程款尚不足新台幣4000萬元，內部設施設備還需1200多萬元。

覺行佛教基金會決定以舉辦民歌慈善音樂會方式，為幼安教養院募款，協助打造專業照護家園，所有售票所得及企業贊助，不扣成本，全部捐給幼安教養院。

民歌慈善音樂會將於10月10日下午在台北生技園區多功能廳舉行，演唱歌手有許景淳、羅吉鎮、王瑞瑜、李明德，還有聲樂家許德崇、鋼琴演奏家陳昭惠。

覺行佛教基金會邀民眾聽民歌做愛心，購票資訊：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=973tednw。

佛教 老化 音樂會

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