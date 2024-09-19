老婦手指冒不明斑塊以為濕疹 1年不癒竟是皮膚癌

9旬蔡姓老婦右手無名指突然冒出不明斑塊，原以為是濕疹，但四處看診所擦藥1年都未見改善，輾轉到北榮就醫，切片檢查發現是「鱗狀細胞原位癌」，經光動力治療清除病灶。

蔡姓老婦的兒子回想，當初只以為媽媽手指上的小潰瘍只是濕疹，沒想到竟然是皮膚癌。因年事已高，病灶位置又不適合手術，選擇接受光動力治療（photodynamic therapy），治療1次後病灶脫屑、泛紅大幅改善，第2次治療後成效良好，如今已可自己拿筷子吃飯。

另1名80歲的陳姓老翁，則是整個頭皮上布滿紅色脫屑斑塊，受其困擾多年，經切片確診為「多發性日光角化症」，經光動力治療1次療程後改善，追蹤1年半無復發跡象。

收治患者的台北榮總皮膚部主治醫師張綜顯今天在治療成果發表記者會中表示，基底細胞癌、鱗狀細胞癌等皮膚上皮細胞癌，是最常見的皮膚癌，而「日光角化症」則是種癌前期病變。這些病灶常以紅色或黑色脫屑斑塊為表現，導致患者常誤以為是濕疹，久治不癒才到大醫院求診。

台北榮總醫院皮膚部主治醫師李政源指出，皮膚癌癌前病變常常是多發性的，甚至可能隱藏在正常組織；經年累月的陽光曝曬，是上皮細胞癌及日光角化症最常見的危險因子，預防皮膚癌，日常防曬相當重要，頂上髮量稀少者也要記得戴帽子。

上皮細胞癌及日光角化症治療，張綜顯指出，包含手術、電燒、雷射、冷凍、化學灼燒、口服或外用藥物都是選擇，若是具局部多發性病灶，則可考慮光動力治療。

張綜顯說明，光動力治療是於患部塗抹感光劑，再經適當光線照射，使代謝後的感光劑釋放自由基，達到破壞癌細胞的目的。由於可以大面積塗抹感光劑及接受光線照射，因此光動力治療適合分布廣泛的多發性病灶，多數病灶在1到3次療程就可徹底被清除，但不適用於惡性腫瘤患者。

張綜顯說，除了治療癌症與癌症病變，光動力治療也可以有效減少皮膚細紋及色素不均，若使用適當濃度感光劑，也可用於青春痘、酒糟、菜花的治療，為患者提供不同選擇。