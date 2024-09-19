每年14萬台人前往旅遊 捷克觀光局曝「航班供不應求」

位在東歐的捷克因為豐富的古蹟及自然景觀，加上相對親民的物價，成不少國人赴歐旅遊首選。加利利旅行社2003年推出捷克蜜月團，已送出逾10萬旅客前往捷克旅遊，更催生不少「捷克寶寶」。捷克觀光局表示，現在台灣往返捷克航班每周僅2班，華航表示沒有足夠飛機能因應，已同時與長榮、星宇航空接洽，希望有更多航空公司開通航線。

近年台捷開通直航，讓台灣旅客更方便前往捷克，據統計，近10年扣除疫情期間，平均每年有14萬1527台人赴捷克旅遊，加利利旅行社2003年推出捷克蜜月團，更送出逾10萬旅客前往捷克旅遊。捷克旅遊局為表彰加利利旅行社對捷克旅遊貢獻，今頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」，由加利利旅行社董事長彭榮富代表受贈。

捷克觀光局日本兼台灣辦事處主任巴士杰表示，捷克已400年沒發生戰爭，保留許多名勝古蹟，大小城鎮都能看到古老到摩登的建築，宛如露天博物館。近年台灣遊客最常造訪特爾奇、庫倫洛夫等地，捷克也有許多美食美酒，像是皮爾森啤酒、白葡萄酒與蒸餾酒都備受喜愛。

巴士杰指出，現在台灣直飛捷克航班只有華航的台北-布拉格航線，每周2班幾乎客滿，且自由行旅客愈來愈多，但航班數不夠就很難有更多遊客，捷克觀光局一直希望能有更多班次，也很努力與華航聯絡，但華航皆回覆沒有足夠飛機能因應，現在捷克觀光局也同時與長榮、星宇航空接洽，希望有其他航空公司也能開通台北-布拉格航線。

巴士杰表示，去年台灣前往捷克旅遊有14萬人，增加約60%，且台灣旅客有禮貌、消費力強，是當地業者最喜歡的旅客來源國之一，但過去台灣人到捷克普遍停留3天左右，接著就會前往周邊其他國家，未來希望能想辦法拉長旅客停留天數。

巴士杰也說，過去很多捷克人常把「台灣」及「泰國」混淆，也因台灣的官方名字是中華民國，也有很多人分不清「中國大陸」跟「台灣」，隨著這幾年愈來愈多台灣旅客到捷克，加上有直航航線，台灣在捷克的知名度已經增加許多，也讓捷克人有更多機會了解台灣。

捷克經濟文化辦事處駐台代表David Steinke表示，感謝加利利旅行社帶了數10萬人到捷克旅遊，過去有許多年輕夫妻在捷克懷上新生命。現在台灣每周有2班機直飛捷克，希望未來能增加更多班機，讓更多台灣人到捷克旅行。

彭榮富指出，他1988年9月19日第一次踏上捷克就愛上布拉格，成立加利利3年後決定回到歐洲市場，第一個就是選擇捷克，2003年推出的捷克蜜月團至今也累積上千名「捷克寶寶」。他也說，捷克物價不太高，大約是台灣的1.1倍、1.2倍，未來除了服務高端旅客，也希望將10天遊價格壓到8萬元左右，讓民眾到歐洲有更親民的選擇。