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新婚男房事「垂頭」打擊自信 竟是更年期提早報到

中央社／ 台中19日電

41歲的男子「阿信」，因房事問題打擊自信，且有勃起問題、上班沒活力等症狀，他就醫檢查發現男性更年期提早報到，醫師評估後建議給予睪固酮補充治療，讓他改善生活。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，男子「阿信」去年剛新婚，卻因房事問題打擊自信，他不僅「1分鐘就繳械」，自嘲「連等候勃起時間都比愛愛時間長」，白天上班沒多久就開始感到疲憊，因此到醫院求助。

亞大醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，近日有不少門診患者詢問性功能障礙問題，多數都是50、60歲，但也不乏40歲出頭的中年男子，最普遍的狀況都是體力變差、性慾衰退、勃起時變得較不堅挺，甚至覺得整天都缺乏活力等，更嚴重者甚至會變得悲觀，諸如上述的前兆，都代表可能已經進入「男性更年期」。

邱鴻傑解釋，男性體內會有多種雄激素，也稱為男性荷爾蒙，其中包含雙氫睪固酮、雄烯二酮及脫氫異雄固酮等，其中又以「睪固酮」是人體中最重要的男性荷爾蒙，其作用十分廣泛，與人體肌肉脂肪組成、心血管內皮細胞、骨質密度、男性發育與生殖功能、甚至情緒壓力皆有相關性。

他指出，隨著年齡增加，睪固酮分泌濃度會從高峰期約15至30歲，以每年1至2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀，大約45到55歲之間會更明顯，近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，國人睪固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生。

至於治療，邱鴻傑說，患者一般會建議採用針劑、經皮膚凝膠、經鼻內凝膠或者口服製劑荷爾蒙，但建議必須與專科醫師評估以及完整檢查，例如排除潛在攝護腺癌等，才能開始補充治療。

患者「阿信」經安排抽血檢測睪固酮指數顯示偏低，綜合判斷應是男性更年期提早報到，評估後建議給予睪固酮補充治療。

邱鴻傑提醒，有許多因素會造成男性更年期提早報到，除先天睪丸發育障礙、睪丸受到細菌或病毒感染等影響外，過度酒精攝取、過大壓力也會造成睪固酮分泌減少，甚至代謝症候群肥胖造成的低睪固酮，都可能造成男性更年期提早到來，因此正常飲食、規律運動仍是避免老化的不二法門。

患者 更年期

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